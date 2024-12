Scream 7: il cast cresce con Celeste O’Connor

Celeste O’Connor (Ghostbusters: Minaccia glaciale, Madame Web) è la nuova aggiunta al cast di Scream 7, come annuncia Deadline.

I dettagli sul ruolo di O’Connor sono ancora segreti. Sarà protagonista insieme a Neve Campbell, che torna al franchise, e a Isabel May, che è stata scelta per interpretare la figlia della final girl di Campbell, Sidney Prescott. Meglio conosciuta per aver recitato in un paio di recenti film di Ghostbusters (Afterlife e Frozen Empire), O’Connor è stato anche visto in Madame Web della Marvel, nel dramma diretto da Zach Braff A Good Person, nello slasher di scambio di corpi Freaky e nel dramma del Sundance Selah and the Spades.

Sebbene i dettagli della trama non siano ancora stati divulgati, il film arriva sulla scia di Scream VI, che ha incassato oltre 108 milioni di dollari a marzo 2023 solo negli USA. Complessivamente, i film del franchise meta-horror hanno guadagnato più di 900 milioni di dollari di incassi al botteghino in tutto il mondo.

Kevin Williamson, architetto del franchise di Scream che ha sceneggiato il titolo originale diretto da Wes Craven del 1996, dirigerà da una sceneggiatura di Guy Busick. A bordo, dopo le collaborazioni con lo sceneggiatore per il reboot di Scream del 2022 e il già citato Scream VI, ci sono anche James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che produrranno per Project X Entertainment. Proveniente da Spyglass Media Group, Scream 7 uscirà nei cinema di tutto il mondo tramite Paramount Pictures il 27 febbraio 2026.