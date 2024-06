Spider-Man 4: Adil El Arbi e Bilall Fallah commentano i rumors sulla regia

Continua la caccia dei Marvel Studios e della Sony Pictures al regista di Spider-Man 4: i registi di Bad Boys: Ride or Die e Bilall Fallah sono in lizza per il ruolo di regista.

I due hanno già collaborato con i Marvel Studios per Ms. Marvel, dopo aver diretto la prima e il finale della serie Disney+ acclamata dalla critica. Hanno poi fatto il salto nel DCEU per dirigere Batgirl, solo che il film, quasi ultimato, è stato eliminato dalla Warner Bros. Discovery per non pagare le tasse.

Parlando con ComicBook.com, El Arbi e Fallah hanno affrontato le voci relative a Spider-Man 4.

“È venuto fuori dal nulla, perché abbiamo qui i capi della Sony e non ci hanno detto nulla!”. El Arbi ha scherzato, prima che Fallah si unisse a lui per dire: “Sono un superfan di Spider-Man, quindi potete immaginare che quando l’ho letto ho pensato: ‘Wow, sarebbe una figata’”.

Il duo ha lavorato con la star di Spider-Man: Homecoming Michael Keaton per Batgirl, dopo che quest’ultimo ha ripreso il suo ruolo di Batman (in un DCEU post-The Flash, avrebbe sostituito definitivamente Ben Affleck nel ruolo del Cavaliere Oscuro).

Quando il sito ha suggerito di riportarlo nel ruolo dell’Avvoltoio in Spider-Man 4, i registi hanno convenuto che si trattava di una buona idea. Adil ha scherzato: “Ora porteremo Michael Keaton in ogni cosa”.

Il Peter Parker del MCU si è scontrato per la prima volta con Adrian Toomes/Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming. Il cattivo, che nutriva rancore nei confronti di Iron Man, ha scoperto l’identità segreta di Spidey e ha spinto il wall-crawler al limite prima di essere sconfitto.

Lo scorso novembre è stato riferito che Michael Keaton è in procinto di tornare a vestire i panni dell’Avvoltoio in Spider-Man 4 (era stato proposto per un ruolo in Spider-Man: No Way Home, ma è stato tagliato per motivi ancora non del tutto chiari).

Il possibile ritorno dell’Avvoltoio nel MCU è una sorpresa, visto che Morbius ha caratterizzato il suo bizzarro e inaspettato arrivo nello “Spider-Verse” che Venom chiama casa. Bloccato sul pianeta sbagliato, l’Avvoltoio è stato liberato dalla prigionia, ha ricostruito la sua tuta e ha deciso di reclutare Morbius in una squadra apparentemente eroica.

La sequenza è stata ridicolizzata dai fan e l’indiscrezione suggerisce che l’idea – o almeno il ruolo di Toomes – sia stata scartata. L’ultima volta che abbiamo visto Toomes nel MCU, era dietro le sbarre e sembrava accettare il suo destino.

Mac Gargan, un criminale ferito durante un alterco con Spidey, ha suggerito che avrebbe costretto l’Avvoltoio a rivelare chi si nasconde sotto la maschera dell’eroe. Inutile dire che i Marvel Studios possono semplicemente ritrattare Morbius se il piano, indipendentemente da chi dirige il film, prevede il ritorno di Toomes.