Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Chris Miller commenta il possibile uso dell’intelligenza artificiale

Tony Vinciquerrara, capo della Sony Pictures, ha recentemente rivelato i piani dello studio per aumentare l’uso dell’intelligenza artificiale nei film e negli spettacoli televisivi. Ritiene che ciò li aiuterà a produrre in “modi più efficienti”, ma in definitiva è poco più di un modo per risparmiare denaro.

L’anno scorso, il fondatore della DreamWorks Jeffrey Katzenberg ha suggerito che l’IA ha il potenziale di ridurre i costi di realizzazione di un film d’animazione fino al 90%, con la necessità di creare solo 50 artisti invece di 500. Se da un lato questa è una prospettiva entusiasmante per i dirigenti degli studios, dall’altro ha lasciato preoccupati gli appassionati di cinema.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data di uscita a causa dei lunghi tempi di realizzazione dei film innovativi dell’uomo-ragnatela. Ora, il produttore/scrittore Christopher Miller ha promesso ai fan che l’IA non sarà utilizzata sotto la sua supervisione.

“Non c’è e non ci sarà mai un’intelligenza artificiale generativa in Beyond the Spider-Verse”, ha dichiarato. “Uno degli obiettivi principali dei film è creare nuovi stili visivi che non si sono mai visti in un film in computer grafica in studio, non rubare la media generica plagiata del lavoro di altri artisti”.

È chiaro che se gli studios come la Sony intendono aumentare l’uso dell’IA, perderanno molti dei registi che creano storie veramente grandiose per lo schermo.

L’anno scorso Spider-Man: Across the Spider-Verse ha guadagnato poco meno di 700 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato un successo di critica. Il suo predecessore, Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018, ha vinto l’Oscar come “Miglior film d’animazione”.

“Quello che posso dirvi su Beyond the Spider-Verse è che sarà migliore di Into e Across the Spider-Verse, e che ci sarò anch’io. Questo è tutto ciò che posso dirvi“, ha dichiarato in precedenza l’attore di Miles Morales Shameik Moore a proposito del threequel. “Il secondo film ci porterà al terzo film”.

“Azione… potete aspettarvi Miles e Gwen. Potete aspettarvi tutto [ride] vi aspettate la continuazione dal secondo”, ha stuzzicato Moore. “Potete aspettarvi di vedere La Macchia; potete aspettarvi un’energia ricca di azione e alcuni dilemmi e problemi da risolvere”.

Come già detto, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data di uscita confermata. Si spera che un annuncio venga fatto presto.