Sony Pictures: lo studio utilizzerà l’intelligenza artificiale per realizzare film in modo più efficiente

Sony Pictures ha fatto una dichiarazione coraggiosa confermando che utilizzerà l’intelligenza artificiale per produrre i futuri film e spettacoli televisivi.

L’amministratore delegato Tony Vinciquerra ha recentemente partecipato a una conferenza di investitori in Giappone e ha dichiarato ai presenti che lo studio è “molto concentrato sull’intelligenza artificiale” per ridurre i costi.

“Cercheremo di utilizzare l’IA per produrre film per il cinema e la televisione in modo più efficiente, utilizzando soprattutto l’IA”, ha detto Vinciquerra.

In seguito ha aggiunto: “Gli accordi che sono emersi dagli scioperi dell’anno scorso e quelli che emergeranno dalle trattative IATSE e Teamster definiranno più o meno quello che faremo con l’AI”.

Si riferisce alle trattative in corso tra i principali sindacati delle troupe di Hollywood e gli studios più importanti; il timore è che strumenti di IA come “Sora” di OpenAI possano compromettere il lavoro dei membri delle troupe e dei talenti. Ora, lo IATSE spera di ottenere le stesse garanzie di attori e scrittori dopo gli scioperi di SAG-AFTRA e WGA.

Che piaccia o no, gli studios si stanno affidando sempre di più all’IA; solo l’anno scorso il fondatore della DreamWorks Jeffrey Katzenberg ha suggerito che questa tecnologia potrebbe ridurre i costi di realizzazione di un film d’animazione fino al 90%, con soli 50 artisti necessari per crearli al posto di 500.

Per quanto riguarda i motivi che hanno spinto la Sony a seguire questa strada, The Hollywood Reporter ritiene che possano essere riconducibili a una serie di delusioni commerciali, tra cui Morbius, Madame Web e, se dovessimo azzardare un’ipotesi, Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Gli appassionati di cinema sono stati rapidi nel respingere l’uso dell’IA nei film. Late Night with the Devil, un film horror altrimenti grandioso, ha finito per essere oscurato dalla decisione di utilizzare immagini generate dall’IA in vari punti. Se gli spettatori abituali se ne rendano conto o se ne preoccupino è un’altra questione.

Ironia della sorte, mentre parlava dei difetti di Madame Web, la star Dakota Johnson ha espresso preoccupazione per l’IA.

“Non si può fare arte basandosi su numeri e algoritmi”, ha detto. “La mia sensazione è che da tempo il pubblico sia estremamente intelligente, mentre i dirigenti hanno iniziato a credere che non lo sia. Il pubblico sarà sempre in grado di riconoscere le stronzate. Anche se si cominciano a fare film con l’intelligenza artificiale, gli esseri umani non vorranno vederli”.

“Ma per me è stata sicuramente un’esperienza fare [Madame Web]. Non avevo mai fatto nulla di simile prima. Probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho senso in quel mondo. E ora lo so“, ha aggiunto Dakota Johnson. “Ma a volte, in questa industria, firmi per qualcosa che è una cosa e poi, mentre la stai realizzando, diventa una cosa completamente diversa e ti chiedi: ‘Aspetta, cosa?’”.