Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, misteriosi Spider-segnali e un viral marketing BRAVIA segnalano novità in arrivo?

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrebbe dovuto arrivare nei cinema lo scorso marzo, ma tra le esigenze di un franchise animato visivamente impegnativo come questo e gli scioperi WGA/SAG-AFTRA dell’anno scorso, un ritardo è stato inevitabile (specialmente con il cast che affermava di non aver ancora registrato nessuna battuta durante il tour stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse).

Purtroppo, non sappiamo ancora quando uscirà l’ultima puntata della trilogia di Spider-Verse perché, al momento, non ha una data di uscita. Ma, in quello che potrebbe essere un aggiornamento significativo, segnaliamo che un logo luminoso di Spider-Verse è attualmente in costruzione a Chelsea, New York, portando a speculazioni online sul fatto che potrebbe essere imminente un annuncio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Immaginiamo che Sony porterà all’evento CCXP di dicembre in Brasile un trailer o dell’altro materiale relativo al film, una possibilità certamente probabile

Vale anche la pena notare che Spider-Gwen vive a Chelsea su Terra-65, quindi è possibile che questi loghi continuino a comparire in luoghi chiave legati al franchise di Spider-Verse nella vera New York City.

Parallelamente segnaliamo anche un viral marketing di grande inventiva sul canale SONY in cui prima si è registrato un furto di una SONY BRAVIA, poi una foto in cui Spider-Man recupera l’oggetto e poi ancora un altro video che mostra Spider-Man fare swish con la BRAVIA recuperata tra le braccia. Ecco la successione dei contenuti:

Un annuncio su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è imminente?

Se questo sta portando a una rivelazione sensazionale della data di uscita, allora complimenti a Sony per la sua inventiva. Per ora, però, ci sembra doveroso non cedere a facili entusiasmi.

“[Spider-Man: Beyond the Spider-Verse] sarà una conclusione molto soddisfacente”, ha detto il produttore e sceneggiatore del franchise Phil Lord all’inizio di quest’anno. “Si addentra ancora di più emotivamente nelle relazioni tra Miles, Gwen, Peter B. e i genitori [di Miles]”.

“La cosa più interessante per Miles [in Beyond the Spider-Verse] è come affrontare un senso di tradimento e trasformarlo in qualcosa di positivo?” ha aggiunto. “E penso che ciò che cerchiamo di fare con questi film è rappresentare la bontà e mostrare come l’amore che i personaggi del film hanno per Miles si traduca nella sua crescita e nel suo successo.”

La trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.