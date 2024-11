Lantern: rivelata la data d’uscita; James Gunn replica ai commenti contro Kyle Chandler

Sebbene non si possa negare che Kyle Chandler sia un attore formidabile, la scelta della star di Friday Night Lights per interpretare Hal Jordan della DCU in Lanterns ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan. L’attore ha 59 anni, il che significa che probabilmente incontreremo Lanterna Verde verso la fine della sua carriera da supereroe.

I fan speravano in una nuova storia sulle origini; invece, John Stewart (interpretato dal trentenne Aaron Pierre) sarà probabilmente la Lanterna Verde principale della DCU, una decisione creativa senza dubbio interessante.

Parlando con IGN, il co-CEO di DC Studios James Gunn è stato interrogato sulle lamentele e ha risposto: “Aspetta un attimo, i fan dei fumetti avevano un’opinione sul casting. Di cosa stai parlando!?” “La verità è che Chris [Mundy], Tom [King] e Damon [Lindelof] hanno scritto una serie incredibile, una serie incredibile. Sono così emozionato che la gente la veda. È molto concreta, molto credibile, molto reale”, ha stuzzicato. “Il genere di cose che non penseresti mai che siano la verità su una serie televisiva di Lanterne Verdi”.

“E molto umana, adulta e meravigliosa. E la storia che hanno scritto si adattava a un paio di attori che avevano queste età e quindi è quella che hanno scelto. Quelle sono state le loro scelte. Li ho sostenuti totalmente. Li adoro”.

“Sono davvero emozionato che la gente veda cosa hanno inventato quei ragazzi. Ma tutto è al servizio della storia. La storia è sempre al primo posto. Le sceneggiature sono sempre al primo posto”, ha continuato Gunn. “E non avremmo mai fatto questo spettacolo se Chris e i ragazzi non avessero consegnato delle sceneggiature meravigliose e bellissime”.

Per quanto riguarda quando vedremo Lanterns su HBO, ha spiegato: “In realtà è Creature Commandos, Superman, Peacemaker, Lanterns, Supergirl. E poi alcune cose che la gente non sa”.

Questo vuol dire che Lanterns sarà distribuito prima che Supergirl: Woman of Tomorrow arrivi nelle sale il 26 giugno 2026. Gunn ha poi osservato: “Vedremo quando uscirà, ma sono più o meno nello stesso periodo”.

Di cosa parlerà Lanterns

Lanterns dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Lanterns non ha ancora una data di messa in onda confermata.

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

La produzione di Lanterns è attualmente programmata per iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, potenzialmente mettendo lo show sulla buona strada per un'uscita nel 2026. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde. "Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan", ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. "Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU."

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo (anche se la notizia non è ancora stata confermata). La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe portare la serie a un’uscita nel 2026. Lanterns non ha ancora una data di debutto confermata.

