Deadpool & Wolverine è il live-action più visto su Disney+ dai tempi di Black Panther 2

Deadpool & Wolverine, primo film R-rated dei Marvel Studios, è ora diventato il film live action più visto su Disney+ in tutto il mondo dai tempi di Black Panther: Wakanda Forever, con 19,4 milioni di visualizzazioni nei primi 6 giorni sul servizio di streaming. Disney definisce una visualizzazione come il tempo totale di streaming diviso per la durata.

Deadpool & Wolverine è anche diventato il titolo R-rated più venduto nella sua prima settimana sulle piattaforme digitali negli Stati Uniti all’inizio di ottobre, superando John Wick: Capitolo 4 della Lionsgate. Il film ha debuttato in digitale il 1° ottobre dopo una finestra cinematografica di 68 giorni, mentre per i DVD è una finestra di 89 giorni.

Quanto ha incassato Deadpool & Wolverine?

Deadpool & Wolverine ha incassato 636,7 milioni di dollari al botteghino nazionale e 1,33 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film con il maggior incasso del 2024 dietro Inside Out 2 della Pixar che ha incassato 652,9 milioni di dollari e 1,69 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Altre pietre miliari degne di nota per il film:

Il 13° film nazionale con il maggior incasso di tutti i tempi

Il 5° film nazionale, il 10° internazionale e il 7° film MCU di tutti i tempi.

Ha avuto l’apertura globale con il maggior incasso di sempre per un film vietato ai minori, superando Deadpool del 2016.

