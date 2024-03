Dune – Parte Due (qui la nostra recensione) di Denis Villeneuve ha ricevuto l’approvazione di Steven Spielberg, il quale ha elogiato non solo il film ma anche la visione e la creatività del regista canadese. Parlando proprio con Villeneuve per il podcast The Director’s Cut della DGA, Spielberg ha esordito inserendo il collega in uno speciale elenco: “Lasciatemi iniziare dicendo che ci sono registi che sono costruttori di mondi. Non è una lista lunga e sappiamo chi sono molti di loro“, ha detto Spielberg. “A partire da Georges Méliès e Disney e Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen lo includo in questa lista. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro“.

“La lista continua, ma non è poi così lunga, e credo profondamente e ardentemente che lei sia uno dei suoi nuovi membri“. Spielberg ha poi ricordato una delle sue scene preferite del film interpretato da Timothée Chalamet, in cui Paul cavalca un verme della sabbia. “Questa è una storia che ama il deserto, ma per essere un film che ama il deserto c’è un tale desiderio di acqua in questo film“, ha osservato Spielberg. “Per tutta la sabbia che c’è in questo film, in realtà si tratta di acqua. Le acque sacre che desiderano prati verdi e l’acqua blu della vita“.

Steven Spielberg ha poi continuato a parlare di Dune – Parte Due affermando che: “Hai filmato il deserto in modo che assomigliasse a un oceano, a un mare. I vermi erano come serpenti marini. E la scena del surf sui vermi è una delle cose più belle che abbia mai visto. In assoluto! Ma tu hai fatto sembrare il deserto un liquido“. Spielberg ha poi detto a Villeneuve: “Hai realizzato uno dei migliori film di fantascienza che abbia mai visto” e ha affermato che Dune: Parte seconda “è davvero un’epopea visiva ed è anche pieno di personaggi profondamente, profondamente realizzati“.

Denis Villeneuve dirige Dune – Parte Due

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Dune – Parte Due è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024!

Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.