Star Wars: New Jedi Order (questo è l’attuale titolo provvisorio) dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026 o 2027, con Daisy Ridley che riprenderà il ruolo di Rey Skywalker dalla trilogia sequel di Star Wars. C’è dunque molta eccitazione per vedere dove andrà a finire la storia di Rey e, in un’intervista a Screen Rant, Ridley ha accennato ad alcuni cambiamenti inaspettati per il suo personaggio in un film che dovrebbe fungere da “Episodio X“. “Non mi sembrava che ci fosse una pietra lasciata scoperta“, ha esordito. “Quindi, mi sono sentita molto soddisfatta. Ho iniziato a 21 anni e adesso ne ho 31. Mi sento diversa. Sarà interessante arrivare, personalmente, in una zona diversa“.

“E poi, in questi anni trascorsi dall’ultimo film, cosa è successo e dove ha portato Rey?“. Durante un panel all’evento SXSW di questa domenica ad Austin, invece, Ridley ha anche parlato apertamente dell’impatto che il suo ruolo di Rey ha avuto sulla sua carriera e di cosa ha significato il suo addio a Rey quando è uscito L’ascesa di Skywalker nel 2019. “Non c’erano molte offerte in arrivo“, ha ammesso. “Non è che non ce ne fossero. Ricordo di aver finito e di aver pensato: ‘Oh, è tranquillo e strano’. Il periodo del Covid è stato un momento molto strano per stare seduti in silenzio e, onestamente, per elaborare il lutto di un periodo della mia vita“. Da allora, però, Ridley dice che le cose sono migliorate.

“È stato molto impegnativo e sorprendente e ho potuto fare tante cose diverse per tante persone diverse. È stata un’esplorazione diversa di me stesso e della mia carriera“. Riguardo al nuovo film, invece, i fan sono curiosi di sapere quanti e quali altri personaggi torneranno dai sequel. I commenti di Oscar Isaac e John Boyega suggeriscono che i due attori non hanno alcun interesse a tornare in Star Wars, ma Ridley ha dichiarato che vorrebbe riunirsi con quest’ultimo per esplorare il suo ruolo come Jedi. “Questo è al di sopra delle mie possibilità“, ha detto ridendo. “Mi piacerebbe molto vederlo, ma non è una decisione che spetta a me“.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo su Star Wars: New Jedi Order?

L’anno scorso, Daisy Ridley ha condiviso un aggiornamento rivelando che Lucasfilm le ha parlato solo di un nuovo film dedicato a Rey, con la porta aperta eventualmente per altre storie ambientate in questo periodo della storia di Star Wars.

“Conosco la trama di un film. Questo non vuol dire che sia solo quella, ma è quello che mi è stato detto. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata”.

Gli unici dettagli confermati su questo progetto di Star Wars, ancora senza titolo, sono che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e sarà ambientato 15 anni dopo gli ultimi eventi della Saga degli Skywalker. Ci riuniremo a Rey e seguiremo la storia della ricostruzione del Nuovo Ordine Jedi e dei poteri che si ergono per abbatterlo. Il ritorno di Rey ci porterà il più lontano possibile dalla Saga degli Skywalker nel “canone” e si spera che possa rispondere a molte delle domande persistenti che avevamo dopo aver visto la trilogia sequel.