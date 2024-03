Da quando la prima stagione di Ahsoka si è conclusa, lo scorso ottobre, è calato il silenzio sul fronte di Star Wars, che ormai dal 2019 non bazzica il grande schermo. Tuttavia, come noto, la Lucasfilm ha all’orizzonte diversi progetti cinematografici e televisivi che espanderanno ulteriormente il franchise, e ora abbiamo alcuni aggiornamenti intriganti da parte dell’affidabile insider Daniel Richtman proprio sul più misterioso e atteso tra questi: il decimo capitolo ad oggi noto come Star Wars: New Jedi Order.

Questo, come noto, questo vedrà Daisy Ridley riprendere il suo ruolo di Rey Skywalker, con un racconto che, stando a quanto fino ad oggi riportato, dovrebbe svolgersi 15 anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker e narrare dei tentativi di Rey di addestrare una nuova generazione di Jedi. Ora, secondo Richtman, la Disney e la regista Sharmeen Obaid-Chinoy starebbero attualmente effettuando il casting per tre ruoli principali: due apprendisti Jedi di Rey e un villain senza nome.

Secondo quanto riferito, il film sarà girato nel Regno Unito alla fine di quest’anno e non dovrebbe essere il primo film di una nuova trilogia, come si era detto in precedenza, ma una storia a sé stante. I dettagli specifici della trama non sono ancora stati resi noti, ma l’intenzione è quello di portare il film in sala nel 2026 è decisivo che la produzione si svolga a cavallo tra il 2024 e il 2025. Per cui, in vista di quel momento verranno certamente rilasciate maggiori informazioni che permetteranno di fare ulteriore chiarezza su questo progetto.

Cosa sappiamo su Star Wars: New Jedi Order?

L’anno scorso, Daisy Ridley ha condiviso un aggiornamento rivelando che Lucasfilm le ha parlato solo di un nuovo film dedicato a Rey, con la porta aperta eventualmente per altre storie ambientate in questo periodo della storia di Star Wars.

“Conosco la trama di un film. Questo non vuol dire che sia solo quella, ma è quello che mi è stato detto. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata”.

Gli unici dettagli confermati su questo progetto di Star Wars, ancora senza titolo, sono che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e sarà ambientato 15 anni dopo gli ultimi eventi della Saga degli Skywalker. Ci riuniremo a Rey e seguiremo la storia della ricostruzione del Nuovo Ordine Jedi e dei poteri che si ergono per abbatterlo. Il ritorno di Rey ci porterà il più lontano possibile dalla Saga degli Skywalker nel “canone” e si spera che possa rispondere a molte delle domande persistenti che avevamo dopo aver visto la trilogia sequel.

Tuttavia, visto quanto è stata divisiva, è molto probabile che si discosti da quanto visto in quel film per affermare Rey come donna a sé stante (quindi, potremmo finire per dire addio a Rey “Skywalker”).