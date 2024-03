Il 29 febbraio James Gunn ha annunciato l’inizio delle riprese di Superman condividendo un primo sguardo al logo che adornerà il petto del Clark Kent di David Corenswet. Chiaramente ispirato a Kingdom Come, è questo un design che si è guadagnato l’approvazione dei fan. Tuttavia, finché non vedremo l’intero costume, è troppo presto per dire se la rivisitazione dell’iconico aspetto dell’Uomo del Domani da parte dei DC Studios possa essere considerata un successo.

Poiché Gunn ha confermato che non parteciperà al Comic-Con di San Diego di quest’anno, al momento non sappiamo quando sarà possibile vedere il costume completo. Secondo Natalia Safran, moglie del co-CEO dei DC Studios Peter Safran, questo non sarà rivelato “ancora per un po’“. Ma ha poi aggiunto: “Ma presto, ed è così bello!“. Come noto, nei mesi scorsi Gunn ha in più occasioni ribadito come il costume di Superman non sarebbe mai stato svelato prima delle riprese, lasciando intendere che anche durante il corso di queste non era certo che qualcosa venisse mostrato.

Il rischio che possano emergere in rete foto e video dal set è però sempre alta e Gunn potrebbe quindi decidere di battere sul tempo eventuali leak condividendo uno scatto ufficiale di Corenswet in costume. Per quanto riguarda filmati, come ad esempio il trailer, Gunn ha dichiarato improbabile che questi vengano mostrati prima del 2025. Non resta a questo punto che attendere per scoprire come e quando si potrà vedere il costume per intero, avendo così modo di ammirare quello che sarà il Superman cinematografico da qui ai prossimi anni.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.