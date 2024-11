Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, il fumetto a lungo atteso conterrà scene che non sono nel film

Annunciata per la prima volta per un’uscita nel 2020, la tradizione di adattamenti a fumetti di Star Wars della Marvel Comics continua finalmente il prossimo febbraio con Star Wars: l’Ascesa di Skywalker.

Scritta da Jody Houser e illustrata dall’artista Will Sliney, la serie limitata di cinque numeri annunciata in precedenza porta finalmente su carta il film Star Wars: l’Ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a raccontare l’ultima, disperata speranza della Resistenza, lo scioccante ritorno dell’Imperatore Palpatine e altro ancora, la serie includerà tutte le nuove scene non presenti nel film finale.

Quest’ultima parte è particolarmente interessante, soprattutto perché l’Episodio IX ha lasciato i fan di Star Wars con una lunga lista di domande senza risposta. Tuttavia, non ci aspetteremmo necessariamente più di quanto non ci fosse nella trasposizione letteraria di L’Ascesa di Skywalker.

Questo adattamento a fumetti arriva giusto in tempo per il lancio di Star Wars: Legacy of Vader di Charles Soule e Luke Ross, una nuova serie in corso ambientata tra Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker.

Mentre Legacy of Vader rivela l’evoluzione di Kylo Ren come Leader Supremo del Primo Ordine e la sua audace ricerca nel tragico passato del nonno, questo adattamento a fumetti offre ai fan la possibilità di vivere la drammatica fine del viaggio del personaggio in un modo completamente nuovo.

“C’è una rinascita di interesse per questi personaggi, in particolare per Kylo Ren, l’erede di sangue di Darth Vader”, ha condiviso l’editor Mark Paniccia. “La sceneggiatura di Jody cattura l’impatto di questi momenti iconici tra gli eroi e i cattivi del film, mentre l’arte di Will Sliney e i colori abbaglianti di Guru-eFX regalano un’esperienza visivamente unica di questo finale epico.”