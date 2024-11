Alien: Romulus, il regista tornerebbe per un sequel se la storia da raccontare fosse degna

Alien: Romulus è stato un successo al botteghino e ha anche riscosso un grande successo tra i critici, e il capo dei 20th Century Studios Steve Asbell ha recentemente confermato che i primi piani per un sequel sono in fase di sviluppo. Il regista Fede Álvarez ha ora indicato che è in trattative per tornare, mentre spiega perché è titubante ad andare avanti finché non avranno una storia degna di essere raccontata.

“Beh, voglio dire, vogliamo sicuramente farlo”, dice il regista di Don’t Breathe a Gizmodo. “Lo studio vuole farlo. Voglio farlo anch’io. Penso che con i sequel, si tratti sempre di trovare la storia giusta. Io e Rodo [Sayagues], il mio co-sceneggiatore, abbiamo qualche idea, ma è solo quando troviamo qualcosa che diciamo ‘Ok, questo è un film che vale la pena fare’ che ci imbarchiamo davvero. Quindi questo è il processo in cui ci troviamo adesso, cercando di trovare una storia che sia degna del tempo di tutti e che sia degna del titolo. Altrimenti, non vuoi mai cadere nell’errore di fare [un sequel] solo perché il primo film è stato un grande successo… [fare un sequel] solo perché puoi farlo, è sempre una ricetta per il disastro”.

Ci sono ovviamente diversi modi per continuare la storia, ma un seguito rivisiterà quasi sicuramente i sopravvissuti del film precedente, Rain Carradine e il suo fratello androide, Andy.

“I due sopravvissuti, Rain e Andy, interpretati da Cailee Spaeny e David Jonsson, sono stati i veri punti salienti del film”, ha detto Asbell in un’intervista il mese scorso. “E quindi penso sempre a questo tipo di cose, ‘Wow, dove vogliono vederli andare le persone la prossima volta?’ Sappiamo che ci saranno gli alieni. Sappiamo che ci saranno grandiose scene horror. Ma mi sono innamorato di entrambi e voglio vedere qual è la loro storia.'”

Il cast di Alien: Romulus

Il film Alien: Romulus è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Nel film, un gruppo di giovani coloni spaziali, mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si ritrova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Dovranno allora cercare di sopravvivere e impedire che quel male possa diffondersi. Il film è uscito al cinema il 16 agosto.