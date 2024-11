Agatha All Along, Kathryn Hahn sul futuro: “Un modo bello e soddisfacente per dire addio”

Agatha All Along si è conclusa con Agatha Harkness (Kathryn Hahn) che si è sacrificata per salvare Billy Maximoff (Joe Locke) piantando un bacio alla sua ex amante Rio Vidal, alias Morte (Aubrey Plaza).

Naturalmente, morire nel Marvel Cinematic Universe non significa necessariamente la fine, soprattutto per una strega potente. Negli ultimi momenti dell’episodio, Harkness torna in forma spirituale e accompagna Wiccan nella sua ricerca per trovare suo fratello Tommy. La showrunner Jac Schaeffer ha già accennato ai piani futuri per questi personaggi, ma se Hahn non avesse in futuro la possibilità di riprendere il suo ruolo, sembra che sarebbe molto felice del suo addio spettrale.

“Anche se ovviamente ora Billy/Wiccan non è suo figlio, c’è una sorta di speranza per lei di poter fare per lui ciò che non è riuscita a fare per Nicky. Penso che siano una grande squadra. Naturalmente, adoro questa parte e amo follemente Joe Locke, e vedremo cosa ci riserva il futuro”, ha detto Hahn al LA Times. “Nella mia mente, questo è stato un modo bello e soddisfacente per dire addio a questo incredibile personaggio che ho dovuto interpretare”.

È scontato che Locke tornerà come Wiccan a un certo punto, e supponiamo che Agatha sarà al suo fianco, anche se ciò significa che Hahn apparirà solo occasionalmente in un ruolo ridotto.

Agatha All Along tornerà per una seconda stagione? Abbiamo appreso di recente che la Disney ha presentato la serie nelle categorie commedia per la prossima stagione dei premi, tra cui i Golden Globes, i SAG Awards e la corsa agli Emmy del prossimo anno. I criteri della Television Academy per le serie limitate affermano: “Il programma deve raccontare una storia completa e non ricorrente e non avere una trama in corso o personaggi principali nelle stagioni successive”.

Questo potrebbe indicare che sono previste altre stagioni, anche se la prossima serie Vision è stata descritta come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua in Agatha All Along”.