Sydney Sweeney sale sul ring per interpretare la pugile Christy Martin

Sotto la direzione del regista di Oz David Michôd, noto per film viscerali come Animal Kingdom e The King, il progetto attualmente senza titolo traccerà la vera storia dell’ascesa di Martin fino a diventare la pugile più famosa d’America negli anni ’90: la “Rocky femmina”, nelle parole dei produttori del film. Combattente dotata per natura, la sua vita si trasformò nel 1989 quando incontrò il suo manager, e poi marito, Jim Martin. Superando i confini, è diventata la prima donna a firmare con l’iconico promotore Don King e l’unica pugile donna ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated. Il suo carisma, il suo bell’aspetto e la sua resilienza sul ring le hanno fatto guadagnare un’appassionata base di fan e l’hanno spinta a diventare campionessa dei pesi welter. Ma dietro il personaggio pubblico ben definito, ha affrontato demoni personali, relazioni tossiche e un brutale attentato alla sua vita.

Per Sydney Sweeney si tratta di un ritorno a un materiale maturo che ha già ampiamente dimostrato di saper gestire con Euphoria e White Lotus. L’attrice ha detto a Deadline: “Ho lottato e praticato kickboxing dai 12 ai 19 anni. Non vedevo l’ora di tornare sul ring, allenarmi e trasformare il mio corpo. La storia di Christy non è leggera, è fisicamente ed emotivamente impegnativa, c’è molto peso da portare. Ma adoro sfidare me stessa”.