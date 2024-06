Taylor Wily, star di Hawaii Five-0 e Magnum P.I., muore a 56 anni

Taylor Wily, l’ex lottatore di sumo che ha calcato le scene del reboot di “Hawaii Five-0” e di progetti come “Forgetting Sarah Marshall“, è morto giovedì a 56 anni. Non sono ancora state rivelate le cause del decesso.

La notizia è stata confermata dall’emittente locale hawaiana KITV e dai post su Instagram del produttore esecutivo di “Hawaii Five-0” Peter M. Lenkov.

“Sono devastato. Con il cuore spezzato. Posterò alcuni sentimenti dettagliati più tardi. È troppo difficile in questo momento”, ha scritto il 20 giugno, accanto a una foto con Wily. Lenkov ha seguito un altro post con un montaggio di foto e ha scritto: “T, come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei arrivata con un asciugamano in testa per asciugare il sudore e io mi sono innamorata. Mi hai incantato facendomi diventare una presenza fissa… nello show… e nella mia vita. Eri una famiglia. E mi mancherai ogni giorno, fratello. PS: quando abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo riso di quanto tu avessi ragione fin dal primo giorno. ‘Five-0’ era il lavoro dei nostri sogni. E sono stato così fortunato a condividere quella magia insieme“.

Taylor Wily è apparso in 171 episodi di “Hawaii Five-0” come Kamekona Tupuola, e ha interpretato il ruolo in episodi di altre serie reboot come “MacGyver” e “Magnum P.I.“.

Taylor Wily è nato Teila Tuli il 14 giugno 1968 a Honolulu, Hawaii. Prima di recitare, Wily ha gareggiato in incontri di sumo, UFC e MMA, dove era noto per la sua struttura intimidatoria di 450 libbre. A Wily sopravvivono la moglie Halona e i due figli.