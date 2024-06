Monarch: Legacy of Monsters, lo showrunner fornisce un aggiornamento sulla seconda stagione

È un ottimo momento per essere un fan dei Kaiju, l’universo dei mostri si sta espandendo con una serie di film e serie con trame emozionanti e molta azione. Tra queste c’è Monarch: Legacy of Monsters di Apple TV+, interpretata dalla coppia padre-figlio Kurt Russell e Wyatt Russell.

La serie si è rivelata un successo per lo streamer e ha ottenuto un rapido rinnovo dopo la conclusione della prima stagione. I fan sono in trepidante attesa della prossima stagione, i cui dettagli sono tenuti strettamente nascosti. Tuttavia, il co-creatore della serie Chris Black ha recentemente annunciato che la prossima stagione della serie kaiju sarà più grande della seconda.

Ambientata all’indomani della battaglia tra Godzilla e i Titani, la prima stagione segue il viaggio di una famiglia alla scoperta di un’eredità che li lega al Monarca e le aspettative per la prossima stagione sono molto alte. Parlando della continuazione della storia, Black ha rivelato a Screen Rant che la seconda stagione “sarà grande”. Ha aggiunto,

“Sarà grandiosa. Siamo davvero eccitati ed entusiasti di avere l’opportunità di tornare e continuare a raccontare questa storia. Penso che se avete guardato il finale di stagione, e siete arrivati alla fine del finale di stagione, penso che sappiate qual è il teaser“.

Monarch: Legacy of Monsters è stato un grande successo

Monarch: Legacy of Monsters segue una coppia di fratelli mentre indagano sui legami della loro famiglia con Monarch, un’organizzazione segreta con profondi legami con le creature leggendarie. La loro ricerca li porta a scoprire segreti generazionali che coinvolgono l’ufficiale dell’esercito Lee Shaw. La serie è ambientata nel 2015, un anno dopo la ricomparsa di Godzilla, e salta tra le linee temporali dal 1959 al 2014. La serie che attraversa i decenni è stata un successo immediato tra i fan, ottenendo un punteggio dell’89% su Rotten Tomatoes. È stata acclamata per la narrazione, le interpretazioni e l’immersione profonda nel mondo dei mostri. Se il finale della serie è un esempio, la prossima stagione sarà da tenere d’occhio.

Il cast della prima stagione comprende Anna Sawai nel ruolo di Cate, Kiersey Clemons nel ruolo di May, Ren Watabe nel ruolo di Kentaro, Mari Yamamoto nel ruolo di Keiko, Anders Holm nel ruolo di Bill, Joe Tippett nel ruolo di Tim, Wyatt e Kurt Russell nel ruolo di Lee Shaw ed Elisa Lasowski nel ruolo di Duvall. Completano il cast Takehiro Hira nel ruolo di Hiroshi, Qyoko Kudo nel ruolo di Emiko, Christopher Heyerdahl nel ruolo del Generale Puckett e Mirelly Taylor nel ruolo di Natalia.

Monarch: Legacy of Monsters è ora in streaming su Apple TV+. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita per l’imminente seconda stagione. Restate sintonizzati su Cinefilos per ulteriori aggiornamenti.