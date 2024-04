Mercoledì 2: Steve Buscemi nel cast della serie Netflix

Steve Buscemi si è unito al cast di Mercoledì 2 su Netflix. I dettagli esatti del personaggio sono tenuti nascosti, ma le fonti dicono che Buscemi interpreterà il nuovo preside della Nevermore Academy. Contattati da Variety, i rappresentanti di Netflix e Buscemi hanno rifiutato di commentare.

Sono disponibili pochi dettagli sulla nuova stagione Mercoledì 2, a parte il fatto che Jenna Ortega tornerà nei panni della figlia di Gomez e Morticia Addams durante la sua adolescenza. La prima stagione si è conclusa con Mercoledì che ha risolto con successo una serie di macabri misteri, contrastando anche un tentativo di distruggere la Nevermore Academy e i suoi studenti.

Steve Buscemi è un attore molto celebrato, noto per la sua capacità di interpretare in egual misura ruoli drammatici e comici. Ha recitato in film come Le Iene, Fargo, The Death of Stalin e numerose produzioni di Adam Sandler. Ha anche recitato in serie come Boardwalk Empire, Miracle Workers, la quinta stagione di I Soprano e ha fatto memorabili apparizioni come ospite in serie come 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt. È stato candidato otto volte agli Emmy, e ha vinto per la migliore serie di varietà in forma breve nel 2016 per “Park Bench with Steve Buscemi”.

Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Mercoledì

Mercoledì sta spostando la produzione dalla Romania all’Irlanda per la seconda stagione e le riprese dovrebbero iniziare ad aprile, come ha confermato Variety lo scorso novembre. La serie segue Jenna Ortega nel ruolo della protagonista della “Famiglia Addams”, che si iscrive alla Nevermore Academy. A dicembre è stato annunciato che Netflix sta sviluppando uno spin-off incentrato sul Fester di Fred Armisen. In Mercoledì compaiono anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams e Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley Addams.

Durante una conversazione con Elle Fanning per l’edizione di Variety “Actors on Actors” dello scorso anno, Jenna Ortega ha rivelato alcune delle sue maggiori priorità per la seconda stagione di Mercoledì“.

“Abbiamo deciso di concentrarci un po’ di più sull’aspetto horror della serie“, ha dichiarato Ortega all’epoca. “Perché è così spensierato, e in uno show come questo con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non si vuole prendere troppo sul serio“.

“Stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico“, ha aggiunto, riferendosi alla storyline della Stagione 1 che vedeva Mercoledì in un triangolo amoroso tra Tyler Galpin (Hunter Doohan) e Xavier Thorpe (Percy Hynes White). In passato, Jenna Ortega ha commentato che la trama “non aveva senso” per il suo personaggio.

Jenna Ortega ha partecipato agli Emmy come candidata per Mercoledì nella categoria “outstanding lead actress in a comedy series”. Quinta Brunson si è aggiudicata il premio per “Abbott Elementary”.