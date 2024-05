The Fall Guy, chi ha scritto tutti quei post-it del film?

Non solo The Fall Guy trabocca di azione senza sosta, ma i suoi aspetti comici sono anche meglio. Se a ciò si aggiunge la chimica tra le sue star, Ryan Gosling ed Emily Blunt, si ottiene la ricetta perfetta per un successo al botteghino. Sebbene gran parte dell’energia comica venga lanciata attraverso le battute, uno dei momenti più belli del film si nasconde sullo sfondo, appeso silenziosamente a un frigorifero. Nella scena in cui Colt Seavers, interpretato da Ryan Gosling, si reca nell’appartamento di Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) per controllare la scomparsa della star dell’action, una serie di post-it sono affissi al suo frigorifero e ognuno di essi dice qualcosa di completamente fuori tema.

Durante un’intervista con Steve Weintraub di Collider in occasione della proiezione IMAX, il regista di The Fall Guy, David Leitch, e la produttrice, Kelly McCormick, hanno fornito un po’ di informazioni su come i post-it sono arrivati lì e su chi ha deciso cosa scrivere. “Il nostro reparto artistico si è scatenato“, ha detto McCormick, aggiungendo:

“E ce ne sono così tanti di belli che non si vedono. Io andavo in giro… non riesco nemmeno a ricordare. Uno era migliore dell’altro. Sono tutti geni e dovrebbero fare gli sceneggiatori. [Ride]”. Concordando con il suo partner sia nella vita che nel cinema, Leitch ha detto: “Lo so. Dovrebbero avere i crediti di scrittura. Erano quei momenti divertenti, tipo: ‘Dobbiamo vestire il set qui’. Poi arrivava il reparto artistico, come le persone che si occupavano del set, e scrivevano cose e le mettevano su, e noi ridevamo“

Secondo McCormick, Ryan Gosling è stato il responsabile di alcune delle gemme più notevoli nate dall’acquisizione di Post-Its. “Perché il pollo cinese è arancione?” è stato Ryan. Momoa/Mamoa”, è Ryan. [Anche il latte materno al 2% è di Ryan“. Leitch ha poi aggiunto che tutti coloro che hanno lavorato alla produzione si sono divertiti insieme: “Così le persone hanno avuto il permesso di scriverle, e le abbiamo avute tutte intorno. È stata una cosa divertente da fare sul set“.

Il divertimento dietro la realizzazione di ‘The Fall Guy‘ si riversa nel film

L’ultimo progetto del regista di Bullet Train e Deadpool 2 potrebbe essere il suo migliore. Non c’è davvero nulla che non piaccia nell’ode di Leitch alle performance acrobatiche e alla cinematografia, ed è chiaro che il cast e la troupe si sono divertiti a consegnare al pubblico uno dei migliori film dell’anno. Dall’inizio alla fine, il film d’azione è coinvolgente e uno di quei film a cui penserete e parlerete per molto tempo dopo che le luci si saranno accese e avrete lasciato il cinema.