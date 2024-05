La straziante storia vera di Baby Reindeer

“Penso quasi che si potrebbe mettere ‘basato su una storia vera’ prima di ogni spettacolo, perché tutti i migliori spettacoli provengono da un certo posto all’interno di qualcuno“. Questo è ciò che lo scrittore e interprete Richard Gadd, che interpreta il protagonista Donny Dunn nel nuovo show di successo di Netflix, Baby Reindeer, dice al The Guardian riguardo al tema dell’ispirazione dal proprio io per raccontare una storia. E, sì, ha ragione. La maggior parte degli artisti scava nei propri sentimenti più profondi o addirittura nelle proprie esperienze più oscure quando crea un nuovo lavoro. Tuttavia, c’è ancora una differenza tra una storia basata su eventi reali e una completamente inventata. Mentre la seconda può avere una certa somiglianza, accidentale o meno, con persone reali, la prima è un resoconto di qualcosa che è realmente accaduto nel mondo reale.

Baby Reindeer è una serie basata su eventi reali. Lo show, della durata di otto episodi, segue l’alter ego del suo creatore, Donny Dunn (interpretato dallo stesso Gadd), mentre viene tormentato da un implacabile stalker. Mentre nomi come Martha (Jessica Gunning), Teri (Nava Mau) e Darrien (Tom Goodman-Hill) sono stati scelti unicamente per raccontare una storia, tutti questi personaggi hanno delle controparti al di fuori dello schermo. Non dovrebbe essere una sorpresa: Baby Reindeer è una di quelle storie così intime e brutalmente oneste che sarebbe strano se non fosse basata su qualcosa che il suo autore ha vissuto. Diventata un successo per Netflix, attualmente al primo posto in tutto il mondo, la miniserie ha spinto i fan a cercare di capire la vera identità dei personaggi che compaiono nello show. Il problema è che questa potrebbe non essere una buona idea…

Baby Reindeer racconta la relazione tra un uomo e il suo stalker

Baby Reindeer inizia in modo abbastanza innocente con una donna che entra in un pub senza soldi e a cui il barista offre una tazza di tè offerta dalla casa. Tuttavia, per Donny e Martha, questo simpatico scenario si rivela un punto di svolta che trasformerà le loro vite in un incubo. Donny, aspirante comico con l’e-mail facilmente reperibile sul suo sito web, viene immediatamente inondato di messaggi dall'”iPhone” di Martha, che vanno dall’affascinante al sessualmente esplicito, fino al limite della violenza. All’inizio Donny non se ne rende conto, ma ha trovato una stalker che lo tormenterà per anni a spese del suo benessere fisico e mentale. Con il tempo, arriverà anche a tormentare i suoi genitori e ad aggredire fisicamente le sue precedenti e attuali fidanzate.

Donny non sa esattamente come affrontare l’interesse di Martha per lui. Per un po’, addirittura lo accoglie e lo incoraggia, perché ha i suoi demoni da affrontare. Infatti, anni prima di incontrare Martha, Donny era stato preso sotto l’ala di un comico più anziano e di maggior successo che lo aveva adescato, drogato e violentato ripetutamente. Questo ha lasciato un segno nell’immagine di sé di Donny e il fatto di tenere tutto segreto ha avuto ripercussioni sul suo rapporto con gli altri. Così, quando Martha capisce che è stato ferito e si complimenta con lui per i suoi tratti forti, Donny non può fare a meno di sentirsi visto e persino amato. Inoltre, c’è una certa ironia nel consegnare alla polizia questa donna chiaramente malata di mente, ma non l’uomo violento che lo ha ferito tanti anni prima.

Baby Reindeer è basato su due spettacoli teatrali di Gadd

Sia lo stalking che l’abuso descritti in Baby Reindeer sono eventi reali accaduti nella vita di Richard Gadd. Inoltre, Baby Reindeer non è la prima volta che lo scrittore e interprete parla del suo trauma. La serie di Netflix è un amalgama di due one-man show che Gadd ha messo in piedi negli ultimi dieci anni. Il primo, in cui esorcizza i suoi demoni di violenza sessuale mentre corre su un tapis roulant inseguito da un gorilla, si chiama Monkey See Monkey Do. Acclamato dalla critica, lo spettacolo ha vinto gli Edinburgh Comedy Awards 2016. Il secondo one-man show, Baby Reindeer del 2019, ha esordito al fringe di Edimburgo, è passato al West End e ha fatto vincere al suo creatore un Olivier Award, uno dei più alti riconoscimenti del teatro britannico.

Questi due spettacoli entrano a far parte della miniserie Netflix Baby Reindeer sotto forma di una sfuriata non programmata che Donny sfoga durante uno sfortunato spettacolo comico. La sfuriata diventa poi virale, spingendo la sua stalker, che si era presa una pausa dalla sua vita, a tornare e a minacciare di raccontare ai suoi genitori quelli che lei percepisce come difetti della sua mascolinità: lo stupro, le sue esperienze sessuali con gli uomini, la sua relazione con una donna trans… Si tratta, in effetti, di una rappresentazione in qualche modo romanzata di ciò che è accaduto a Gadd nella vita reale dopo la prima di Monkey See Monkey Do. Al Guardian, il comico ha raccontato di come lo spettacolo abbia riportato la sua stalker nella sua vita e di come lei abbia minacciato di riprendere a chiamare i suoi genitori. Tuttavia, il loro sostegno e il caloroso abbraccio del pubblico lo hanno aiutato ad andare avanti.

Quanto sappiamo della vera storia di Baby Reindeer?

Questo è il caso di molto di ciò che vediamo in Baby Reindeer: Gadd ha alterato molti fatti ed eventi per scopi drammatici o per tenere al sicuro l’identità di altri, persino dei suoi abusatori. Dopo tutto, quando parla della vera Martha, il cui nome potrebbe essere qualsiasi cosa, da Abigail a Zelda, è categorico sul fatto che non è l’unica persona da incolpare per quello che è successo. “Sarebbe ingiusto dire che lei era una persona orribile e io una vittima“, ha detto al Guardian quando è uscita la commedia. “Non mi sembrava vero“. Gadd è ben consapevole di aver gestito l’intera situazione in modo estremamente scorretto e che il suo stalker è una persona con problemi mentali. Per questo motivo, il suo spettacolo è estremamente attento a non rendere mai nota la sua identità.

“Abbiamo fatto di tutto per camuffarla al punto che non credo si riconoscerebbe“, ha detto a GQ. “Quello che è stato preso in prestito è una verità emotiva, non un profilo di qualcuno fatto per fatto”. Quindi, della stalker di Gadd si sa ben poco, a parte il fatto che, in sei anni, lo ha tormentato con 41.071 e-mail, 744 tweet e 350 ore di segreteria telefonica. Per non parlare del caos che ha provocato nella vita delle persone a lui vicine. Nemmeno il suo destino è noto: mentre nella serie Martha viene arrestata e condannata al carcere, Gadd è estremamente riservato quando si tratta di parlare di ciò che è accaduto alla sua stalker.

Lo stesso vale per Darrien, la controfigura del comico più esperto che ha abusato di Gadd all’inizio della sua carriera. Quello che lo spettacolo ci racconta è la verità emotiva di Gadd e uno schema di base degli eventi. I nomi reali non vengono mai fatti. Nella serie, Darrien lavora per uno show televisivo fittizio chiamato Cotton Mouth e attira Donny nel suo mondo con promesse di ricchezza e fama. Se il vero Darrien avesse o meno un lavoro in TV è qualcosa che non sapremo mai, e questo per volontà di Gadd.

Perché le persone non dovrebbero andare alla ricerca della vera Martha o Darrien

Purtroppo, questo non ha impedito ai fan di cercare di capire chi sia la vera Martha o il vero Darrien. Persino uno degli amici di Gadd, il regista Sam Foley, è stato accusato di essere il vero Darrien. “Vi prego di non fare ipotesi su chi potrebbero essere le persone reali. Non è questo lo scopo del nostro spettacolo“, ha implorato Gadd ai suoi follower su Instagram, un’affermazione che l’interprete di Martha, Jessica Gunning, condivide ampiamente. E, in effetti, basta un episodio di Baby Reindeer per capire che si tratta di una serie su come le persone ferite interagiscono tra loro, invece di puntare il dito. Tuttavia, c’è qualcosa nelle parole “storia vera” che non lascia tranquilli.

Alla fine, ci sono ottime ragioni per non andare alla ricerca della vera identità di Martha e Darrien. Innanzitutto, si tratta di rispettare la volontà di Gadd. Questa è la sua storia da raccontare, e dovrebbe poterla raccontare secondo le sue condizioni. Non è raro che le persone abusate non siano pronte a confrontarsi con i loro abusatori, e non dovremmo forzarle. Inoltre, c’è lo stato mentale della vera Martha: come Gadd stesso afferma più volte, è una donna malata e come tale merita la sua privacy.

Ma, soprattutto, non dovremmo andare in giro ad accusare persone che non conosciamo di cose che crediamo abbiano fatto a causa di un programma televisivo. Non solo è crudele, ma potrebbe essere pericoloso sia per gli accusati che per gli accusatori: la polizia è stata coinvolta nella vicenda di Sam Foley, e a contattarla è stato lo stesso Foley. Quindi, sì, Baby Reindeer è basato su una storia vera e no, non sappiamo molto di ciò che è realmente accaduto. Ma, ehi, forse dovremmo lasciar perdere.