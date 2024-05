Cosa è successo dopo The Asunta Case?

Nell’ultima settimana, la serie Baby Reindeer di Richard Gadd ha occupato il primo posto nella classifica degli spettatori di Netflix, offrendo uno sguardo straziante sull’esperienza personale dell’attore protagonista, vittima di stalking da parte di una donna incontrata in un bar. Tuttavia, la serie non è l’unica storia di vita reale che ha attirato gli abbonati di recente. Un’altra serie true-crime The Asunta Case creata da Ramón Campos (l’uomo responsabile del period drama di Netflix Le ragazze del centralino) è uno dei titoli più popolari del servizio di streaming. The Asunta Case segue lo scioccante omicidio di una bambina cinese, che sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia adottiva in Spagna. Questa vera e propria svolta ha attirato l’attenzione dei media e della popolazione della Galizia dell’epoca, che ha teorizzato su chi fosse il colpevole del crimine. Man mano che la polizia indagava sul caso, venivano trovate altre prove a sostegno della loro pista sull’identità e il motivo dell’assassino.

Di cosa parla The Asunta Case?

La miniserie in sei episodi racconta la storia vera di Rosario Porto (Candela Peña) e Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) che adottano una bambina di origine cinese di nome Asunta, diventando la prima coppia ad adottare un bambino dalla Cina a Santiago, in Spagna. Quando iniziano a vivere insieme come una famiglia, gli amici più stretti li considerano perfetti. La bambina si distingueva a scuola, saltando persino una classe, e partecipava a diverse attività extrascolastiche. Non c’era motivo di sospettare che i genitori non fossero orgogliosi della figlia o che non sopportassero la decisione di andare avanti con l’adozione. Eppure, quello che doveva essere un “vissero felici e contenti” finì in tragedia anni dopo, quando la tredicenne fu trovata morta sul ciglio di una strada vicino a casa sua.

Con lividi sui polsi e sulle caviglie, la polizia ha ritenuto che fosse stata legata con le corde trovate accanto al suo corpo e l’autopsia ha confermato che la bambina è stata strangolata a morte. All’inizio della serata, la coppia si era recata dalle autorità per denunciare la scomparsa della figlia e in seguito era stata informata che era stata uccisa. Sebbene a prima vista sembrasse che Asunta fosse stata rapita e uccisa da un estraneo, Rosario e Alfonso divennero presto i principali sospettati per il crimine a causa delle incongruenze nel racconto degli eventi che avevano portato alla morte della bambina. Inoltre, molte prove suggeriscono che potrebbero aver avuto dei motivi per sbarazzarsi di lei. Il giudice Luis Malvar (Javier Gutiérrez) e gli agenti Christina Cruces (María Léon) e Javier Rios (Carlos Blanco) si occupano del caso, decisi a dimostrare che la colpa è dei genitori adottivi.

Rosario Porto e Alfonso Basterra erano i principali sospettati per l’omicidio di Asunta

Come nel filmato originale di Netflix, la polizia ha trovato un filmato di una stazione di servizio che mostrava Rosario e sua figlia in macchina mentre si recavano nella loro casa di campagna la notte dell’omicidio. Questo video è diventato la prova che la madre ha mentito quando è stata interrogata la prima volta, il che ha portato presto al suo arresto. Quando gli scienziati forensi analizzarono il sangue della ragazza, identificarono che le era stato somministrato un alto dosaggio di lorazepam (un farmaco che Rosario prendeva regolarmente).

Mesi prima della sua morte, Asunta aveva detto a un insegnante di musica che i suoi genitori le avevano dato una “polvere bianca”, che si rifletteva sulla sua capacità di concentrarsi in classe o addirittura di stare in piedi. Inoltre, in una farmacia è stato registrato l’acquisto da parte di Alfonso di 170 pillole nell’arco di dieci settimane, 27 delle quali sono state trovate nell’organismo della ragazza al momento della sua morte. Altre prove hanno fornito ulteriori indizi sul legame della coppia con l’omicidio, tra cui le immagini trovate sul computer portatile di Alfonso (che è stato nascosto da casa sua per settimane prima che la polizia ne entrasse in possesso). Tra i 500.000 file cancellati che sono stati ottenuti, c’erano molte immagini sessualmente suggestive e scatti della figlia in abiti provocanti.

Alcuni dei motivi per cui la polizia e l’opinione pubblica ritenevano che i genitori adottivi avessero ucciso Asunta erano che stavano puntando all’eredità lasciatale dai genitori di Rosario. Entrambi sono morti improvvisamente e hanno lasciato milioni sia alla figlia che al nipote. Un altro movente potrebbe essere che Rosario era divorziata da Alfonso, ma non poteva andare avanti con la sua vita o continuare la sua relazione con Vicente Garcia nonostante la loro separazione a causa della figlia. Liberarsi della figlia l’avrebbe liberata per sempre dall’ex marito, il che potrebbe averla spinta a commettere l’omicidio. L’ultima teoria era che la coppia si fosse semplicemente pentita di averla adottata e che stesse pianificando di ucciderla da mesi, drogandola regolarmente e preparando un’irruzione che per poco non costò la vita ad Asunta (la donna raccontò a un amico di famiglia che qualcuno aveva cercato di soffocarla di notte, ma l’incidente non fu mai denunciato alla polizia da Rosario o Alfonso). Nessuna di queste ipotesi è stata dimostrata dalla coppia, ma lo show di Netflix ne ripropone alcune nell’episodio 5 per fini drammatici.

In tribunale, la coppia è stata dichiarata colpevole e condannata a 18 anni di carcere

La serie di Netflix The Asunta Case si conclude con la condanna, anche se i titoli di coda rivelano i dettagli aggiuntivi del periodo trascorso. Quando le indagini si conclusero e si tenne un processo in Spagna, la giuria dichiarò che sia Rosario che Alfonso erano responsabili dell’omicidio di Asunta e furono condannati a 18 anni di carcere. Dopo aver tentato di uccidersi in più occasioni, Rosario è morta suicida nel novembre 2020 mentre si trovava in cella. Al momento, Alfonso ha scontato 11 anni di pena nel carcere di Texeiro, in Spagna, e continua a dichiararsi innocente. Il verdetto è stato emesso prima che la legge spagnola prevedesse l’ergastolo per i colpevoli di omicidio di bambini.

Secondo il Guardian, a seguito di questo caso sono state aggiunte diverse misure al processo di adozione cinese per gli abitanti della Galizia. Anche il numero di adozioni è diminuito significativamente in tutto il mondo rispetto al picco del 2004 (45.288), tre anni dopo che la coppia si era incontrata e aveva firmato i documenti per diventare i tutori legali di Asunta.