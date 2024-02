- Pubblicità -

Nell’atto finale di The Marvels, Monica Rambeau si ritrova bloccata in un universo alternativo dopo aver riparato uno strappo nel tessuto della realtà. Al suo risveglio, nelle scene post-credits, trova Bestia degli X-Men che la fissa, ma l’ex agente dello S.W.O.R.D. incontra anche una variante più giovane di sua madre, Maria, che in questo universo ha però l’identità di Binary. Con gli X-Men che faranno la loro apparizione in Deadpool 3, si prevede ora che Binary possa tornare prima o poi nel MCU, anche se al momento non è noto quando ciò avverrà.

Parlando con Screen Rant, l’attrice che ricopre il ruolo di Maria Rambeau/Binary, Lashana Lynch, ha rotto il silenzio sulla scena post-credits di The Marvels e ha ammesso di essere stata in gran parte tenuta all’oscuro quando si trattava di sapere in quale mondo si trovasse (ricordiamo che ha interpretato anche una variante di Captain Marvel in Doctor Strange nel Multiverso della Follia). “Non so nulla su quanto potrebbe avvenire. Non so nulla, letteralmente. Ogni singolo incremento del mio personaggio è stato giocato passo dopo passo, quindi sapevo di Captain Marvel, poi sapevo di Doctor Strange, e poi sapevo di The Marvels“.

“Non ho nemmeno ricevuto la sceneggiatura, ho avuto solo gli estratti che mi riguardavano. So quello che sai tu, e questo è tutto“. L’attrice dunque non ha ancora ricevuto notizie riguardo un suo ritorno nel MCU. Improbabile che ciò non avvenga, considerando che il debutto degli X-Men è ora non solo confermato ma anche sempre più prossimo. Insieme a loro, dunque, potrebbe tornare anche la sua Binary. Specialmente se si considerà che Monica Rambeau dovrà tornare nel suo universo e il personaggio di Lynch potrebbe rivelarsi per lei un aiuto indispensabile.

The Marvels, il sequel con protagonista il premio Oscar Brie Larson, è sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’acclamata serie WandaVision. Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non sono tornati dietro la macchina da presa: il sequel, infatti, è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Nel cast ci sono anche Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision). L’attrice Zawe Ashton, invece, interpreta il villain principale. Il film è uscito in sala dall’ 8 novembre 2023.

