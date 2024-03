La Warner Bros. raddoppia l’attività di Timothée Chalamet. Lo studio ha firmato un accordo pluriennale con l’attore per collaborare a futuri progetti come protagonista e produttore.

Timothée Chalamet è stato protagonista di una serie di successi al botteghino per la Warner Bros. con “Wonka” dello scorso dicembre (632 milioni di dollari a livello globale) e “Dune: Parte Due” di marzo (575 milioni di dollari a livello globale). Secondo lo studio, Timothée Chalamet è diventato il primo attore in quattro decenni a recitare nei primi due film nazionali usciti in otto mesi.

Timothée Chalamet godrà di un aumento di stipendio dopo questi risultati al botteghino. Secondo le fonti, l’attore ha guadagnato più di 8 milioni di dollari per “Wonka“. Ora, per i ruoli da protagonista nei film in studio, si aspetta una retribuzione a due cifre.

Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e amministratori delegati del Warner Bros. Motion Picture Group, hanno dichiarato di essere “entusiasti che [Chalamet] abbia scelto il nostro studio come casa creativa“. Come parte dell’accordo di first-look, Chalamet può girare film altrove, ma la Warner Bros. avrà la precedenza nel sostenere i suoi potenziali progetti.

“Negli ultimi anni, abbiamo ammirato non solo l’impegno di Timothée nel suo mestiere, che è evidente nella gamma e nella profondità dei suoi vari ruoli, ma anche la sua incrollabile dedizione a dedicare il 100% del suo tempo e della sua attenzione a ogni progetto che ha realizzato qui alla Warner Bros. e altrove“, hanno dichiarato in un comunicato congiunto. “La sua collaborazione per le campagne di ‘Dune’ e ‘Wonka’ è qualcosa che tutti noi abbiamo apprezzato immensamente, e i risultati parlano da soli“.

“Lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e i loro team su ‘Wonka’ e ‘Dune’ in questi ultimi anni è stata un’esperienza profondamente gratificante“, ha dichiarato Chalamet. “Questi sono responsabili di studios che credono nella realizzazione di film veri e sono molto grato per il loro sostegno come attore, produttore e collaboratore. Questa partnership sembra un passo successivo naturale. Andiamo!“