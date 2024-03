I film di genere western sono ormai sempre più rari al cinema, ma ogni volta che ne viene realizzato un nuovo in grado di raccontare qualcosa di nuovo su quell’epoca ormai lontana questo non manca di ricevere grandi apprezzamenti tanto di critica quanto di pubblico. Se di recente è toccato a titoli come Notizie dal mondo e Hostiles – Ostili, nel 2008 ad aver conquistato i fan del genere è stato Appaloosa (qui la recensione), diretto dall’attore Ed Harris, qui alla sua seconda prova come regista dopo aver realizzato, nel 2000, il film Pollock, biografia del celebre pittore.

Appassionato di western, Harris desiderava da tempo dirigere un film western, ispirandosi a classici del genere come Quel treno per Yuma, Sfida infernale e L’uomo che uccide Liberty Valance. Dopo essersi imbattuto sul libro Appaloosa, scritto da Robert B. Parker, egli decise che quella era la storia che avrebbe portato sul grande schermo. Il racconto di Parker si caratterizzava infatti per il suo essere costruito sui canoni del genere western ma includendo anche elementi crime e tematiche ancora oggi attuali. Come location sono state sceltele città di Albuquerque e Santa Fe, nel Nuovo Messico, ed Austin, in Texas.

Con elementi classici e altri più contemporanei, il film ha ottenuto ampi consensi di critica, trovando il favore di molti appassionati del genere. Appaloosa è infatti un ottimo western da riscoprire, anche semplicemente per il suo cast di grandi attori. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Appaloosa

La storia è ambientata nel 1882, nella piccola comunità di Appaloosa, in New Mexico, dove uno spietato ranchero, Randall Bragg, permette alla sua banda di fuorilegge di imperversare nella città. Dopo aver eliminato lo sceriffo e i suoi due vice, egli ha dunque instaurato un clima di terrore, sottomettendo gli abitanti della comunità. Questi, stanchi ed esasperati dalle azioni violente del prepotente Bragg, decidono di rivolgersi a un avvocato, Virgil Cole, e al suo vice, Everett Hitch, per riportare il controllo e l’ordine ad Appaloosa. I due, che da tempo si sono guadagnati la reputazione di operatori di pace nelle città allo sbaraglio, accettano volentieri.

Giunti ad Appaloosa, i due si mettono subito al lavoro, chiedendo piena autorità e ricoprendo rispettivamente le cariche di sceriffo e vice-sceriffo. Possono così promulgare leggi inflessibili, che bandiscono l’uso della violenza. Sembra l’inizio di una nuova era per la comunità, ma l’arrivo in città di Allie French, una giovane e affascinante vedova, della quale si invaghisce Virgil, incrina il rapporto tra i due amici. Nel frattempo Bragg, che dava segni di sottomissione, comincia invece a mostrare insofferenza per quella nuova situazione, meditando vendetta. I pericoli, ad Appaloosa, sono tutt’altro che terminati.

Appaloosa: il cast del film

Oltre ad aver diretto e prodotto il film, Ed Harris ha ricoperto anche il ruolo di protagonista nei panni di Virgil Cole. Originariamente, l’attore aveva immaginato di interpretare il personaggio donandogli dei capelli lunghi, ma alla fine preferì mantenere la calvizie che lo contraddistingue. Per il ruolo di Everett Hitch, Harris ha invece fortemente voluto Viggo Mortensen, con cui aveva già lavorato in A History of Violence. L’attore si disse entusiasta di recitare nel film, attratto in particolare dal rapporto tra i due protagonisti, descritto come un’amicizia né troppo stretta né troppo libera.

Mortensen ha poi raccontato di essersi preparato al ruolo studiando approfonditamente il periodo storico, apportando suoi suggerimenti al personaggio e al suo abbigliamento e addestrandosi all’arte del duello. Accanto a loro, nel ruolo di Allie French, doveva inizialmente esserci l’attrice Diane Lane, la quale però abbandonò il progetto nel momento in cui questo subì un momento di stallo. A sostituirla fu a quel punto scelta Renée Zellweger. Completano il cast gli attori Jeremy Irons nei panni del crudele Randall Bragg, Timothy Spall in quelli di Phil Olson e Lance Henriksen come Ring Shelton.

Il trailer di Appaloosa e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Appaloosa grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 26 marzo alle ore 21:00 sul canale Iris.

Fonte: IMDb