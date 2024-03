Julia Roberts e il regista Luca Guadagnino lavoreranno insieme in “After the Hunt“, un thriller che sarà prodotto da Amazon MGM.

Secondo il titolo ufficiale, il film segue Julia Roberts nei panni di una professoressa universitaria che “si trova a un bivio personale e professionale quando un’allieva star lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi“. Mentre affronta la difficile situazione, “un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce“. Altri membri del cast saranno annunciati in seguito.

La sceneggiatrice esordiente Nora Garrett ha scritto la sceneggiatura e sarà produttrice esecutiva insieme a Karen Lunder per Imagine Entertainment. Brian Grazer e Allan Mandelbaum, dirigenti della Imagine Entertainment, producono il film con Luca Guadagnino per conto della sua società Frenesy.

Luca Guadagnino, il regista candidato all’Oscar di “Call Me by Your Name” e del prossimo dramma sul triangolo amoroso del tennis “Challengers“, sta avendo una carriera piuttosto impegnata. Dirigerà presto anche Separate Rooms, un adattamento del romanzo del defunto scrittore italiano Pier Vittorio Tondelli. Josh O’Connor, protagonista di Challengers, è in trattative per guidare il cast di “Separate Rooms”, un dramma malinconico su uno scrittore italiano che piange la perdita del suo ragazzo.

Challengers, con Zendaya e Mike Faist, uscirà il 26 aprile. Il suo dramma romantico ambientato in Messico, “Queer” con Daniel Craig nel ruolo di un espatriato americano che si infatua di un uomo più giovane, dovrebbe essere presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel corso dell’anno.

Julia Roberts, che ha dominato il botteghino negli anni ’90 con commedie romantiche come “Pretty Woman“, “Notting Hill” e “Il matrimonio del mio migliore amico“, ha recentemente guidato il cast del thriller post-apocalittico di Netflix “Leave the World Behind“.