Da un po’ si vocifera che Sony Pictures Animation stia sviluppando un film animato su Venom e ora abbiamo un aggiornamento significativo per gentile concessione dello scooper @CanWeGetToast. Apparentemente, Sony è riuscita a arruolare Seth Rogen come sceneggiatore e produttore nel progetto R-Rated.

L’attore non è estraneo agli adattamenti di fumetti per adulti dopo aver ricoperto gli stessi ruoli in film come Preacher e The Boys. Rogen è anche produttore esecutivo di Invincible, una serie animata dal tono adulto di Prime Video, acclamata dalla critica.

La sensibilità di Rogen sarebbe un ottimo abbinamento per un progetto di Venom e probabilmente darebbe una svolta al personaggio che rende felici i fan dei fumetti (un must dopo i divisivi sforzi live-action con Tom Hardy).

L’arruolamento di Rogen da parte di SONY sembra una mossa intelligente da parte dello studio e potrebbe essere un segno che lo studio sta cercando di correggere la rotta dopo che Morbius e Madame Web hanno fallito con la critica e con il pubblico.

“Onestamente, probabilmente ho paura”, ha detto Rogen l’anno scorso sul motivo per cui non si è ancora imbarcato in un progetto Marvel o DC.“Abbiamo davvero un modo piuttosto specifico di lavorare; io ed Evan [Goldberg] siamo scrittori da 20 anni a questo punto. È una paura del processo, onestamente. E lo dico senza sapere nulla del processo. Ci sono molte cose delle cose Marvel che amo.” “Si tratta principalmente di una paura di come potremmo inserirci nel sistema che hanno in atto, che sembra un ottimo sistema e un sistema che li serve molto bene”, ha continuato.

Venom del 2018 è stato criticato per la sua interpretazione senza Spider-Man della storia delle origini dell’antieroe e, sebbene Venom: La furia di Carnage sia stato un miglioramento, non ha comunque fornito l’interpretazione di questo personaggio che molti fan vorrebbero vedere sullo schermo. Un nuovo film animato di Venom potrebbe contribuire in qualche modo a risolvere questo problema. Venom: the last dance di questo novembre, nel frattempo, dovrebbe essere “l’ultimo ballo” di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.