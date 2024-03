Vin Diesel, star di The Last Witch Hunter, condivide una nuova immagine che anticipa The Last Witch Hunter 2. Uscito nel 2015, il film fantasy d’azione è diretto da Breck Eisner, con Diesel nel ruolo di Kaulder, l’ultimo della sua specie e la linea finale di difesa tra l’umanità e una piaga creata dalle streghe. Nonostante sia stato un disastro di critica e non abbia avuto particolare successo al botteghino, Diesel ha da tempo anticipato un sequel.

In un nuovo post sul suo account Instagram, Vin Diesel condivide un’immagine di se stesso in costume nei panni di Kaulder e anticipa The Last Witch Hunter 2. L’attore sottolinea l’importanza del ruolo in quel particolare momento della sua vita oltre a suggerire che il pubblico non lo ha ancora visto per l’ultima volta.

Giovedì del ritorno al passato… ho avuto la fortuna di incarnare così tanti personaggi iconici… alcuni universali e altri che solo alcuni di voi conoscono. È stato un onore portare un immortale sullo schermo per la Lionsgate… un giorno spiegherò dov’erano la mia testa e il mio cuore e perché il personaggio di Kaulder è stato così significativo per me… è stato un momento potente nella mia vita, come molti di voi sanno.

Non vedo l’ora di vedere dove andrà l’immortale.

Tutto amore, sempre…