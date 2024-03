Re Lear troverà una nuova riproposizione cinematografica che si avvarrà di due interpreti d’eccezione. Al Pacino e Jessica Chastain saranno infatti diretti da Bernard Rose (Immortal Beloved) nei ruoli del protagonista e di Goneril.

Non è la prima volta che i due attori lavorando insieme, anzi, Al Pacino è stato addirittura l’artefice dell’esordio sul grande schermo di Jessica Chastain con Wilde Salomé, che lui ha diretto e lei interpretato. Il film nasce da Salomè, fatta a teatro e che ha visto l’attrice splendere in un ruolo che le ha poi aperto le porte del cinema, fino ad arrivare a tre nomination agli oscar e a una vittoria due anni fa per The Eyes of Tammy Faye.

Al Pacino invece torna a Shakespeare dopo Il mercante di Venezia (2004) in cui interpretava Shylock, e i citati Wilde Salomé (2011) e Salomé (2013), mentre recentemente ha recitato in Modi (2024), che è diretto da Johnny Depp.

In Re Lear, un re anziano divide la sua terra tra le sue tre figlie per prevenire futuri conflitti. Ma rifiuta la giovane figlia che lo ama e ripone la sua fiducia nelle sue sorelle, che lo spogliano del suo potere e lo condannano a una miserabile terra desolata di orrore e follia. “Questo progetto è stato il lavoro d’amore di Al per oltre un decennio”, ha detto il produttore Barry Navidi a Deadline. “Sono felicissimo di portare questa straordinaria impresa sullo schermo con il brillante adattamento e la visione audace e unica di Bernard Rose. Sono così entusiasta di collaborare di nuovo con Jess dopo Wilde Salome di Pacino.”

Pacino ha fatto il suo debutto a Broadway in Does the Tiger Wear Necktie? nel 1969 e vinse un Tony Award per la sua interpretazione. Ha vinto il suo secondo Tony per il suo ruolo nel revival del 1977 di The Basic Training of Pavlo Hummel. Nel 2010 è stato anche candidato al Tony per la messa in scena de Il Mercante di Venezia.