Warner Bros. fa marcia indietro dopo aver fatto togliere da YouTube il film dei fan de Il Signore degli Anelli: Hunt for Gollum

È di ieri la notizia che Andy Serkis dirigerà e interpreterà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, un nuovo film che mira a riportare l’iconico franchise nelle sale. Il progetto è prodotto da Peter Jackson, ma se la premessa suona familiare, probabilmente è perché un cortometraggio del 2009 realizzato dai fan – anch’esso intitolato The Hunt for Gollum – ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube negli ultimi dieci anni e mezzo. Fino a oggi, cioè.

Diretto da Chris Bouchard, il film, della durata di 39 minuti, è molto ambizioso e ha ricevuto molti apprezzamenti alla sua uscita. Ambientato durante l’atto iniziale de La Compagnia dell’Anello, il cortometraggio elabora la caccia di Aragorn a Gollum ed è presumibilmente la stessa storia che verrà raccontata nel prossimo film della Warner Bros.

Probabilmente in risposta ai fan e alle testate giornalistiche che hanno sottolineato le somiglianze, lo studio ha colpito il video con un attacco di copyright e lo ha fatto rimuovere da YouTube (era lì prima dell’annuncio e, all’ultimo conteggio, era stato visto più di 13 milioni di volte).

La Warner Bros. non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma un messaggio sul sito web recitava: “Questo video contiene contenuti della Warner Bros. Entertainment, che lo ha bloccato per motivi di copyright”.

La risposta alla notizia di un film che ruota attorno a Gollum è già stata piuttosto tiepida, ma questo ha fatto incavolare molti fedeli fan del Signore degli Anelli. Il film, costato 5000 dollari, è stato presentato in anteprima allo Sci-Fi-London Film Festival nel 2009 e ha persino una sua pagina su Wikipedia.

“È una cosa da sfigati“, ha esclamato un frustrato utente di Redditor (via IGN). Questi avidi non possono fare a meno di accaparrarsi ogni centesimo, come Smaug“. Il video aveva già 13 milioni di visualizzazioni, ed era pacificamente esistente per tutti questi anni“.

La Warner Bros. deve essersi resa conto di aver fatto un passo falso perché ha fatto marcia indietro e ha rimosso il copyright (restituendo al film il suo posto legittimo su YouTube). Lo studio ha dichiarato che si è trattato di un errore, ma molti non se la bevono; in ogni caso, Bouchard è contento.

