Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, Warner Bros annuncia il primo nuovo film diretto da Andy Serkis

Warner Bros. distribuirà il primo nuovo film del Signore degli Anelli "The Hunt for Gollum" nel 2026, Peter Jackson produrrà e Andy Serkis dirigerà

La Warner Bros. distribuirà il primo dei suoi nuovi film de “Il Signore degli Anelli” nel 2026 The Hunt for Gollum, che sarà incentrato sul Gollum di Andy Serkis. Il regista della trilogia originale de “Il Signore degli Anelli“, Peter Jackson, e i suoi partner Fran Walsh e Philippa Boyens stanno producendo il film e “saranno coinvolti in ogni fase del processo“, ha dichiarato David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, durante una conferenza stampa di giovedì.

Il progetto è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo della sceneggiatura degli scrittori Walsh e Boyens, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, e “esplorerà trame ancora da raccontare“, ha detto Zaslav.

In un comunicato stampa di giovedì mattina, lo studio Warner Bros. ha rivelato che il titolo provvisorio del film è “Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum“, che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis nel suo iconico ruolo principale. Il film sarà prodotto da Ken Kamins, con Serkis e Jonathan Cavendish di The Imaginarium.

Cosa aspettarci da Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum

La Warner Bros. ha annunciato per la prima volta nel febbraio 2023 che i dirigenti dello studio Mike De Luca e Pam Abdy, appena insediati, avevano concluso un accordo per la realizzazione di “più” film basati sugli amati libri di J.R.R. Tolkien. I progetti saranno sviluppati attraverso l’etichetta WB New Line Cinema. Freemode, una divisione di Embracer Group, ha concluso l’accordo per i diritti di adattamento di libri come “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” nell’ambito di un’impresa denominata Middle-earth Enterprises.

“Per oltre due decenni, gli spettatori hanno accolto la trilogia cinematografica de “Il Signore degli Anelli” grazie all’innegabile devozione che Peter, Fran e Philippa hanno dimostrato nel proteggere l’eredità delle opere di Tolkien e nel garantire che il pubblico potesse sperimentare l’incredibile mondo da lui creato in un modo che onorasse la sua visione letteraria“, hanno dichiarato De Luca e Abdy in un comunicato di giovedì. “Siamo onorati che abbiano accettato di essere nostri partner in questi due nuovi film. Con l’arrivo di Andy alla regia di “Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum“, continuiamo un importante impegno verso l’eccellenza che è un vero e proprio segno distintivo di come tutti noi vogliamo avventurarci nel futuro e contribuire ulteriormente alla storia cinematografica del Signore degli Anelli“.

Jackson, Walsh e Boyens hanno aggiunto: “È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis, che ha un conto in sospeso con quel fetente di Gollum! Come fan di lunga data della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e l’intero team della Warner Bros. per un’altra epica avventura!“

“Yesssss, Precious“, ha detto Andy Serkis. “È arrivato ancora una volta il momento di avventurarsi nell’ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa. Con Mike e Pam, e anche il team della Warner Bros in questa missione, insieme alla WETA e alla nostra famiglia di registi in Nuova Zelanda, è semplicemente tutto troppo delizioso…“

La trilogia originale de “Il Signore degli Anelli“, diretta da Peter Jackson, ha incassato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo; la trilogia successiva di Jackson basata su “Lo Hobbit” di Tolkien ha eguagliato quegli incassi.

La prima trilogia di Jackson, “LOTR”, era interpretata da Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin e Cate Blanchett. Il trio di film è stato candidato a 30 premi Oscar e ha portato a casa 17 trofei, tra cui quello di miglior film per “Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re“.