X-MEN: si dice che i Marvel Studios abbiano ristretto la ricerca di scrittori a questi due nomi

Si dice che i Marvel Studios siano molto vicini all’annuncio di uno o più sceneggiatori per l’atteso film sugli X-Men, e forse sappiamo quali sono gli sceneggiatori scelti da Kevin Feige e co. per scrivere il reboot.

Secondo Jeff Sneider (fonte molto attendibile) nell’ultimo episodio di The Hot Mic, Rafe Judkins e Michael Lesslie sono in lizza per scrivere la sceneggiatura. L’autore ritiene che questi due siano i finalisti per l’incarico, ma fa notare che altri scrittori potrebbero essere ancora in lizza.

Judkins ha lavorato in precedenza ad Agents of S.H.I.E.L.D. e al film di Tom Holland Uncharted, e più recentemente è stato lo showrunner dell’adattamento di Amazon di La ruota del tempo. Lesslie, invece, ha scritto la sceneggiatura di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) e del film di Assassin’s Creed del 2016.

Molti fan speravano che lo studio riassumesse l’ex showrunner di X-Men ’97 Beau DeMayo per lavorare alla sceneggiatura del film live-action, ma non sembra molto probabile.

Per quanto riguarda un potenziale regista, Sneider non ha sentito parlare di nessun incontro, anche se sostiene la recente voce secondo cui la Marvel starebbe cercando un POC per dirigere il progetto. Ritiene che sia ancora troppo presto per avere dei colloqui, e se lo studio è interessato al regista di Black Panther Ryan Coogler, il regista non è stato contattato formalmente.

Kevin Feige aveva assicurato ai fan che un reboot era in cantiere poco dopo l’acquisizione degli asset della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019, ma fino a poco tempo fa non c’era stato alcun aggiornamento ufficiale. Secondo alcune voci, problemi contrattuali avrebbero impedito ai Marvel Studios di introdurre nel MCU nuovi attori nei panni di personaggi mutanti affermati come Wolverine, Ciclope, Tempesta, ecc.

Si dice che se la Marvel volesse fare un reboot della squadra utilizzando gli stessi personaggi del franchise della Fox prima del 2025, personaggi del calibro di Simon Kinberg, Bryan Singer e co. avrebbero come minimo diritto a crediti e compensi, e potrebbero anche avere un certo grado di controllo creativo.

Non abbiamo idea se questo sia vero, ma spiegherebbe perché dal 2019 c’è stato un silenzio radio su tutto ciò che riguarda gli X-Men e perché gli unici personaggi mutanti affermati che abbiamo visto nel MCU da allora sono il Professor Xavier (Patrick Stewart) in Doctor Strange nel Multiverso della follia e Bestia (Kelsey Grammer) in The Marvels. Anche Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Logan in Deadpool & Wolverine nel corso dell’anno.

Ciò non impedisce tuttavia alla Marvel di far debuttare nuovi eroi e cattivi mutanti senza alcun legame con i film precedenti, come abbiamo visto quando Kamala Khan è stata riconvertita in mutante nel finale di stagione di Ms. Marvel. Un recente rumor ha inoltre affermato che l’eroe israeliano Sabra sarà introdotto come mutante in Captain America: Brave New World.