Venom: The Last Dance, il regalo fatto alla troupe rivela apparentemente il sinistro villain del threequel

Il team di stunt di Venom: The Last Dance ha ricevuto in dono un pezzo di merchandising molto bello per l'imminente threequel, ma conferma chi sarà l'avversario di Eddie Brock nel film? Trovate maggiori dettagli qui...

Le riprese di Venom: The Last Dance sembrano essere concluse e a poco più di cinque mesi dall’arrivo nelle sale, speriamo che un primo sguardo ufficiale sia vicino. La Sony Pictures avrebbe bisogno di una vittoria dopo i flop di Morbius e Madame Web, ma solo il tempo ci dirà se il threequel di Venom sarà in grado di dargliela. Dopotutto, la maggior parte dei fan non si aspetta molto da Kraven il cacciatore, un film recentemente posticipato al 13 dicembre.

Ora è stato rivelato un primo sguardo al regalo della squadra di stuntman e potrebbe rivelare il grande cattivo di Venom: The Last Dance. Come potete vedere nel post di X qui sotto, il verde è stato utilizzato per il “3” del logo del film, mentre tre fendenti verdi sono visibili anche sul volto inconfondibile del simbionte.

Guardando ai fumetti, dobbiamo credere che questo sia un riferimento a Lasher. Apparso per la prima volta sulle pagine di Venom: Lethal Protector #4 del 1993, è un figlio di Venom, creato dai tentativi della Life Foundation di replicare il successo del simbionte Venom.

L’ospite umano di Lasher è Ramon Hernandez, un mercenario che ha ricevuto il simbionte insieme ad altre quattro persone, formando una squadra dotata di superpoteri con il compito di proteggere la società.

Sebbene il personaggio non sia così noto come Carnage, ad esempio, non sarebbe la prima volta che la Sony sceglie un simbionte relativamente oscuro dai fumetti da contrapporre a Eddie Brock. Nel primo film si è scontrato con Riot, un cattivo altrettanto sconosciuto al grande pubblico. Naturalmente, mentre questo merchandising punta a Lasher, potremmo vedere anche Scream, Agony e Phage.

Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) ha ottenuto un ruolo da protagonista nel threequel, anche se al momento non si sa chi interpreterà; la teoria più diffusa in rete è che sia stato scritturato per il ruolo del generale Orwell Taylor di The Jury. Anche Juno Temple (Ted Lasso) e Clark Backo (Letterkenny) sono saliti a bordo del threequel in ruoli misteriosi.