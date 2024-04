Zack Snyder racconta nel dettaglio la scena dell’Ultima Cena pensata per Justice League 2 e finita in Rebel Moon 2

Il regista Zack Snyder ha spiegato come la scena dell’ultima cena di Rebel Moon – Parte seconda: La Sfregiatrice sia stata originariamente pensata per il suo film cancellato Justice League 2. Prima della grande battaglia che ha luogo tra i guerrieri del Veldt e dell’Imperium, i personaggi principali del film discutono su ciò che ha fatto nascere in loro il desiderio di combattere contro il gruppo malvagio. Ciò porta a una serie di flashback in cui i retroscena dei personaggio vengono approfonditi.

Parlando con The Hollywood Reporter, Zack Snyder ha rivelato che la scena dell’Ultima Cena in Rebel Moon – Parte Due era stata creata per la prima volta per i suoi piani originali di Justice League 2. Il ha raccontato come la sequenza fosse stata inizialmente scritta per gli eroi principali della DCU per recuperare il tempo trascorso dopo un grande salto temporale, ma è stata riproposta per il suo film action/sci-fi.

“C’era assolutamente un’Ultima Cena in Justice League 2, e la scena permetteva loro di raccontare le storie di come sono arrivati lì, perché Justice League 2 si sarebbe aperto 10 anni nel futuro. E sì, [Rebel Moon – la sequenza della seconda parte] ha un tipo di struttura simile alla scena di Justice League 2 che avevo pensato.”

Mentre Justice League 2 non è mai stato realizzato per le note vicende turbolente che hanno investito la produzione già del primo film, Rebel Moon – Parte seconda: La Sfregiatrice è disponibile su Netflix e probabilmente sarà seguito anche da un terzo film.