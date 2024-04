Frankenstein di Guillermo del Toro: una nuova foto dal set

Una nuova immagine dal set di Frankenstein di Guillermo del Toro sembra anticipare una scena chiave del libro di Mary Shelley da cui il film si fa ispirare. Raccontando la storia di un giovane scienziato ambizioso che crea un nuovo essere formati di parti di cadaveri di persone defunte, e lo rianima, il famoso romanzo di Shelley fu originariamente pubblicato nel 1818. Da allora, il romanzo ha visto adattamenti cinematografici e televisivi, con numerose interpretazioni diverse.

Ora, un nuovo post di Guillermo del Toro sembra rivelare il set di una scena del suo film Frankenstein. Su Twitter, il regista ha pubblicato un’immagine di lui accanto all’attore Nikolaj Lie Kaas e al direttore della fotografia Dan Laustsen, mentre sorride alla telecamera. Dietro di loro c’è un set che ricrea una nave.

Del Toro scrive come didascalia “due dei miei danesi preferiti” in riferimento a Kaas e Laustsen. E poi aggiunge: “Riprese di F,” dove F. significa molto probabilmente Frankenstein.

Two of my favorite Danes !! Shooting F pic.twitter.com/sk0B0IIebY — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 21, 2024

Chi c’è nel cast del Frankenstein di Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro scrive, dirige e produce Frankenstein insieme a J. Miles Dale, che è stato produttore di Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities per Netflix. Il romanzo classico di Mary Shelly segue la storia di Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egoista che dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento che alla fine porta alla distruzione sia del creatore che della sua tragica creazione. Del Toro sta sviluppando il progetto Frankenstein da diverso tempo e da tempo desiderava realizzare un film incentrato sull’iconica storia di Shelley, ma non si sa ancora quale sarà il suo punto di vista sul racconto classico.

Nel film Oscar Isaac interpreterà Victor Frankenstein, mentre Mia Goth sarà la protagonista femminile, ma il suo ruolo effettivo è ancora sconosciuto. Così come è sconosciuto il ruolo che avranno Christoph Waltz e Charles Dance. Andrew Garfield era inizialmente stato scelto per interpretare la Creatura, ma ha dovuto rinunciare al film per via di altri impegni, venendo sostituito da Jacob Elordi. Le riprese del film dovrebbero svolgersi nel corso dei prossimi mesi, con una distribuizione prevista su Netflix per il 2025.