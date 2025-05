10 cose che odio di te: in sviluppo una trilogia sequel del film con Heath Ledger

Il regista di 10 cose che odio di te, Gil Junger, ha svelato l’esistenza di piani per lo sviluppo di una nuova trilogia sequel. La commedia adolescenziale del 1999 aveva come protagonisti Julia Stiles nel ruolo dell’adolescente di successo Kat Stratford e il compianto Heath Ledger nel ruolo del nuovo e spigoloso studente Patrick, assunto per conquistarla. Basato su La bisbetica domata di William Shakespeare, il film è considerato una pietra miliare del genere della commedia romantica.

Parlando con People, Junger ha dunque dichiarato che sta lavorando a un film successivo, intitolato 10 cose che odio degli appuntamenti, insieme a Andrew Lazar, che ha prodotto il film del 1999. Anche se il progetto non è ancora ufficialmente autorizzato, Junger ha rivelato che sta scrivendo la sceneggiatura anche insieme a Naya Elle James e che sarà il primo di una nuova trilogia, completata da altri due film intitolati 10 cose che odio del matrimonio e 10 cose che odio dei bambini.

“10 cose che odio degli appuntamenti è definitivamente in lavorazione come lungometraggio. Lo stiamo sviluppando proprio ora. Abbiamo delle buone idee”, sono le parole del regista. E anche se al momento non è chiaro quanto dell’ambientazione e della trama originali avranno un ruolo nella nuova storia, il regista vorrebbe vedere alcuni volti familiari nella prossima iterazione, che sarà rivolta a un pubblico di 30 anni rispetto al target adolescenziale del primo film.

“Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Julia”, ha detto Junger. “Ha plasmato la vita di milioni di donne. Il personaggio di Kat parlava davvero alle giovani donne in modo molto potente”. Il regista aggiunge che, sebbene non abbia ancora “pensato” seriamente a chi potrebbe recitare nel nuovo film, dato che la sceneggiatura è ancora nelle sue fasi iniziali, “se risuona con [il cast originale] e posso avere dei camei o anche delle parti vere e proprie, mi piacerebbe. Mi piacerebbe ad esempio che Larry Miller tornasse, perché è un grande”, aggiunge Junger.

Un membro del cast che putroppo non potrà però far parte del progetto è, ovviamente, Heath Ledger, morto nel 2008 all’età di 28 anni. All’epoca, prima della sua morte, Junger aveva detto a People che avrebbe offerto a Ledger l’opportunità di recitare in un film successivo, intitolato 10 cose che odio di me, che avrebbe voluto avere un “tono” simile al primo. Alla domanda se ci sarà un cenno al personaggio di Ledger in 10 cose che odio degli appuntamenti, Junger dice: “Penso che sia un’idea bellissima, e la risposta ora sarà sì… Merita di essere amato”.