Scopri i retroscena di Flight Risk: 5 curiosità sul set del thriller aereo

Il regista Mel Gibson ha portato il suo talento unico nella creazione di un thriller intenso e coinvolgente. Dopo il successo di Hacksaw Ridge e altri film di grande successo, Gibson ha voluto esplorare il genere thriller, mettendo in scena una storia che combina tensione, azione e dramma psicologico. La sua direzione è stata fondamentale per il ritmo frenetico e il tono intenso che caratterizzano il film.

Gran parte delle riprese di Flight Risk sono state realizzate a bordo di aerei veri, creando un senso di realismo senza precedenti. I membri del cast e della troupe hanno volato insieme per simulare le condizioni di un aereo in volo, dando un’ulteriore sensazione di immersione agli spettatori. Le riprese ad alta quota hanno presentato una serie di sfide tecniche, ma hanno contribuito a rendere l’esperienza visiva ancora più intensa.

4 Mark Whalberg in Flight Risk

Mark Wahlberg: un pilota improvvisato

Per interpretare il ruolo del pilota protagonista, Mark Wahlberg ha dovuto affrontare un intenso programma di addestramento. Pur non essendo un pilota professionista, l’attore si è allenato per simulare realisticamente le operazioni di volo, apprendendo le basi dei comandi e delle procedure. Wahlberg ha dichiarato che questa esperienza lo ha reso ancora più consapevole della tensione e della responsabilità che comporta volare in situazioni di emergenza.