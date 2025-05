Thor 5: Chris Hemsworth vorrebbe un preciso regista per il film

Thor: Love and Thunder aveva il potenziale per essere uno dei migliori film dei Marvel Studios di sempre. Fortemente ispirato alla run di Thor di Jason Aaron e con protagonisti sia il Potente Thor che Gorr il Dio Macellaio, il sequel aveva tutte le carte in regola. Il regista Taika Waititi aveva reinventato con successo il Dio del Tuono in Thor: Ragnarok del 2017 e i fan erano entusiasti di vedere cosa avrebbe fatto in seguito. Il risultato è però stato un film che ha ampiamente deluso i fan, e persino Chris Hemsworth non ha mai evitato di riconoscere i punti deboli del film.

Nelle ultime settimane si è ora parlato molto di come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars serviranno a dare l’addio al potente asgardiano. Oggi, però l’insider @MyTimeToShineH sostiene di aver saputo il contrario. “Una fonte ci ha contattato e pare che Secret Wars non sarà la fine della sua storia”, si legge su X. “Thor 5 è in lavorazione, questa volta non c’è Taika e Hemsworth sta spingendo perché Sam Hargrave (il regista di Tyler Rake) prenda il suo posto”.

Anche se c’è un comprensibile livello di scetticismo intorno a questi scoop sui social media, ultimamente questo scooper ha riportato diverse indiscrezioni poi effettivamente confermate dagli addetti ai lavori. Questo non significa che anche queste novità su Thor 5 si riveleranno corrette, ma da tempo ormai si parla di un quinto film dedicato al personaggio, per cui non è da escludere che i Marvel Studios lo stiano sviluppando davvero. La prospettiva di un film su Thor diretto dal regista dei film Tyler Rake di Netflix è inoltre incredibilmente allettante.

Hargrave non è nuovo al MCU, dopo aver lavorato come coordinatore degli stunt nei film dei Marvel Studios dei fratelli Russo, e con i due film Netflix con protagonista Chris Hemsworth si è dimostrato anche molto competente nell’orchestrare convincenti scene d’azione, ottenenendo sempre risultati ad alto tasso di spettacolarità. Non resta allora che attendere per scoprire se il suo nome verrà effettivamente confermato per la regia di Thor 5, come anche di avere maggiori notizie sul film.

