Aaron Taylor-Johnson protagonista di Werwulf per Robert Eggers

Sta prendendo forma una vera e propria reunion di Nosferatu. Aaron Taylor-Johnson, che ha recitato nel film sui vampiri del regista Robert Eggers, tornerà a collaborare con lui per il suo prossimo film, Werwulf. Anche Lily-Rose Depp, che ha guidato il cast dell’horror gotico del 2024, è in trattative per unirsi al progetto.

Eggers dirigerà l’horror sui licantropi da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Sjón (il duo ha già collaborato alla sceneggiatura di The Northman del 2022). L’uscita del film in Nord America è prevista per Natale 2026. Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title sono i produttori insieme a Eggers e Sjón, mentre Chris ed Eleanor Columbus di Maiden Voyage sono i produttori esecutivi.

Focus Features ha recentemente finanziato e distribuito Nosferatu, l’horror gotico di Eggers, acclamato dalla critica. Eggers e Focus hanno collaborato a tutti i suoi film fino ad oggi.

Rivisitazione del film muto espressionista tedesco del 1922 di F. W. Murnau, Nosferatu vede Depp nei panni di una giovane donna che diventa l’oggetto del desiderio del terrificante vampiro Conte Orlok (Bill Skarsgård). Aaron Taylor-Johnson interpreta Friedrich Harding, uno scettico sui vampiri. Nel cast anche Nicholas Hoult, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe. Il film è stato un successo al botteghino, incassando ben 40 milioni di dollari al debutto natalizio, quasi il doppio delle aspettative pre-uscita. Alla fine ha incassato oltre 181 milioni di dollari in tutto il mondo.

Aaron Taylor-Johnson è apparsa di recente in 28 anni dopo. Tra i suoi precedenti ruoli figurano “Kraven il cacciatore“, “Professione pericolo“, “Bullet Train“, “Tenet”, “Animali notturni” e “Godzilla”. Nexus Point News è stata la prima a rivelare il casting.