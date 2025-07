James Gunn aggiorna sul futuro di Batman e Wonder Woman nel DCU

James Gunn e David Zaslav hanno condiviso nuovi aggiornamenti sul DC Universe relativi ai film The Brave and The Bold e Wonder Woman. Il franchise DCU è partito alla grande, con Superman (qui la recensione) ora nelle sale cinematografiche e altri film e serie TV DCU sono in lavorazione, tra cui quello con Batman quello su Wonder Woman. In una nuova intervista al NY Times, il CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dunque discusso del successo iniziale di Superman, elogiando il lavoro di Gunn e del co-CEO della DC Studios, Peter Safran, per ciò che stanno facendo con il DCU.

Durante l’intervista, Zaslav ha ribadito che sono in lavorazione i rispettivi reboot di Wonder Woman e Batman: “La nostra più grande opportunità strategica era che la DC era sottosviluppata. Ora abbiamo Gunn e Safran che stanno lavorando a un piano decennale. “Supergirl” è già stato girato. Stanno lavorando a Wonder Woman. Stanno lavorando a Batman. In un’altra intervista con Urbana Play, è stato proprio James Gunn a chiarire quando il pubblico della DCU potrà vedere Diana Prince e Bruce Wayne nel franchise.

“Non sarà prima che la sceneggiatura sia pronta. Entrambe le sceneggiature sono in fase di scrittura e, se saranno buone, passeremo immediatamente alla produzione. Quindi dipende davvero da come riusciremo a completare le sceneggiature. Perché l’unica cosa che non farò è iniziare la produzione senza una sceneggiatura che ritengo fantastica, specialmente per quei personaggi, che meritano il meglio. Preferisco aspettare un anno piuttosto che affrettarmi”.

Cosa la dichiarazione di James Gunn ci dice sul futuro di Batman e Wonder Woman

Le rispettive dichiarazioni di Gunn e Zaslav dimostrano che, dopo l’accoglienza riservata a Superman, la strategia per i film di Batman e Wonder Woman seguirà lo stesso percorso. Piuttosto che cercare di correre contro il tempo, la DC Studios rimane impegnata a dare ai team creativi il tempo necessario per creare storie perfette prima ancora di iniziare il casting. Anche se ci vorranno alcuni anni, l’attesa ne varrà chiaramente la pena. Batman e Wonder Woman sono alcuni dei personaggi più importanti della DC, soprattutto per il franchise DCU che mira a evitare gli errori della timeline dei film DCEU.

Ci sono anche altri progetti DCU in arrivo che manterranno il pubblico interessato al franchise nel frattempo, consentendo ad altri personaggi di brillare. Oltre al già citato Supergirl, sono infatti in lavorazione la serie Lanterns, il film horror Clayface e la seconda stagione di Peacemaker in arrivo il prossimo mese. Gunn ha inoltre confermato che sono attualmente in sviluppo diversi progetti ancora non annunciati. Sapere che tra quelli su cui si sta attivamente lavorando ci sono anche i film su Batman e Wonder Woman è certamente motivo di gioia per i fan.

