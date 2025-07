Adria Arjona, per James Gunn sarebbe “una grande Wonder Woman”

James Gunn ha risposto alle voci secondo cui starebbe valutando la possibilità di affidare ad Adria Arjona il ruolo di Wonder Woman nell’Universo DC. In una nuova intervista, al co-capo dei DC Studios è stato infatti chiesto del suo seguire Arjona sui social media, cosa che ha spinto i fan a chiedersi se le avrebbe offerto il ruolo della supereroina. “Seguo Adria su Instagram, ma tutti sono usciti fuori dicendo: ‘L’ha appena seguita, significa che è Wonder Woman’”, ha detto Gunn in un’intervista a Extra.

“Sarebbe una grande Wonder Woman, comunque”. Gunn ha poi continuato: “Era in un film che ho fatto sette anni fa. Siamo amici e ci conosciamo da allora. L’ho seguita allora, non ho iniziato a seguirla solo ora”. Per il momento, dunque, Gunn non si sbilancia. Sappiamo che un nuovo film su Wonder Woman è attualmente in fase di sviluppo, dunque quando la sceneggiatura sarà completa potrà iniziare il processo di casting e scopriremo se Adria Arjona otterrà davvero il ruolo.

Adria Arjona è la preferita dei fan per interpretare Wonder Woman

Il film in cui Arjona ha recitato è stato The Belko Experiment del 2016, diretto da Greg McLean e scritto da James Gunn, che lo ha anche prodotto insieme al partner dei DC Studios Peter Safran. Per quanto riguarda l’attrice, in un’intervista rilasciata all’inizio di quest’anno, alla Arjona è stato chiesto del fatto che è la favorita dai fan per il ruolo diWonder Woman. “Amo James Gunn”, ha detto l’attrice in quell’occasione. “Mi ha dato il mio primo film in assoluto, che era tipo il mio primo film in studio, quindi gli devo molto”.

Quando le è poi stato chiesto se il follow di Gunn sui social media significasse qualcosa, Arjona ha risposto: “Non lo so” e ha incrociato le dita. C’è dunque ancora molto mistero sull’attrice che otterrà il ruolo di Wonder Woman nel progetto ora confermato. Un ruolo che verrà ereditato da Gal Gadot, che l’ha interpretato per la prima volta il ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, riprendendolo poi in Wonder Woman del 2017, Justice League del 2017, Wonder Woman 1984 del 2020 e con un cameo in Shazam! La furia degli Dei e The Flash del 2023.