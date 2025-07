F1 – Il film: il regista svela il finale alternativo del film

Il regista di F1 – Il film (qui la recensione) Joseph Kosinski ha rivelato che a un certo punto era stato girato un finale alternativo per la gara finale del film, che vedeva un vincitore completamente diverso. Nel finale che possiamo oggi vedere al cinema, il veterano Sonny apre la strada al suo compagno di squadra per portarlo al primo posto e vincere la gara, ma un incidente permette poi proprio a Sonny di correre verso la vittoria. In un’intervista con GQ, il regista Joseph Kosinski ha ora però rivelato che nel finale alternativo è invece Joshua a vincere la gara.

“In realtà abbiamo girato anche un finale in cui Damson vince… Dove sale sul podio e solleva il trofeo”, dice il regista Kosinski, prima di interrogarsi. “L’abbiamo girato con le telecamere? Mi sembra che l’abbiamo girato solo per confondere le idee. Probabilmente i fan avrebbero comunque indovinato che Sonny avrebbe vinto la gara finale: è praticamente la regola di qualsiasi film sportivo soddisfacente e adatto al grande schermo che l’eroe superi le difficoltà e ne esca vittorioso… Ma chi se ne importa?

“I film riguardano più il viaggio che la destinazione. È lì che sta il divertimento. Voglio dire, chiunque può indovinare il finale di un film”, ha concluso Kosinski. Anche se non è mai stato effettivamente girato, è importante notare che Kosinski e il suo team sono arrivati al punto di inscenare il finale, il che significa che c’è stata almeno una certa valutazione di quello che doveva essere il risultato finale, invece di cercare semplicemente di ingannare gli spettatori. Tuttavia, sulla base dei commenti di Kosinski, sembra che la vittoria di Sonny Hayes fosse già stata decisa sin da subito.

F1 – Il film è la storia della redenzione di Sonny Hayes

La storia di Sonny Hayes in F1 – Il film è una storia di redenzione. La sua carriera, un tempo promettente, è stata interrotta da un incidente devastante, basato su un incidente realmente accaduto, e negli ultimi trent’anni ha inseguito il brivido delle corse ad alta velocità, anche se lontano dai riflettori che un tempo lo illuminavano. La vittoria di Sonny nella gara finale, sebbene prevedibile come esito scontato di qualsiasi dramma sportivo, rappresenta per Sonny una conquista catartica. Grazie alla fortuna e alle circostanze, è riuscito a tornare in Formula Uno, considerata la competizione automobilistica di più alto livello.

La sua vittoria offre un finale necessario all’arco narrativo del suo personaggio. Il finale alternativo lo avrebbe probabilmente visto sacrificarsi (metaforicamente) nella gara finale affinché il suo giovane compagno di squadra, la cui carriera è appena agli inizi, potesse ottenere la vittoria e intraprendere il percorso che Sonny non è mai riuscito a completare. Sarebbe stata una svolta ammirevole per il suo personaggio e avrebbe avuto perfettamente senso dal punto di vista narrativo, dato che il tempo di Sonny era finito e il momento apparteneva a Joshua.

Tuttavia, il colpo di scena finale nella gara che permette a Sonny di vincere fornisce una misura di definitività che il suo personaggio sembra aver inseguito sin da quando era giovane. Anche se Sonny ha vinto molte altre gare nella sua carriera di pilota, la vittoria in un Gran Premio di Formula Uno è stata il punto esclamativo che ha riscattato il suo infortunio di tanto tempo fa che aveva posto fine alla sua carriera.

