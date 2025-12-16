Outlander, lo showrunner anticipa il finale esplosivo della serie: “Mi ha tenuto sveglio la notte”

Dopo otto stagioni, la serie romantica sui viaggi nel tempo Outlander giungerà al termine la prossima primavera, e lo showrunner e produttore esecutivo della serie, Matthew B. Roberts, ha rivelato quanto sia stato difficile concludere la serie.

In un’intervista con Vanity Fair, Roberts ha ammesso di essersi bloccato mentre scriveva il finale della serie. Ha raccontato alla rivista quanto sia difficile creare un finale per personaggi amati come Claire Beauchamp (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan), la cui storia ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso sin dal debutto di Outlander nel 2014. Tuttavia, ha rivelato che la parte più complicata è soddisfare la vasta base di fan della serie. “Mi ha tenuto sveglio la notte”, ha detto il produttore esecutivo.

Lo showrunner ha spiegato che sentiva di dover dare ai fedeli spettatori di Outlander il finale che desideravano, invece di basare le sue decisioni esclusivamente sui propri desideri. Le serie TV popolari spesso fanno arrabbiare il pubblico e talvolta rovinano l’intera serie per i suoi fan, producendo un finale deludente. Questa era una delle paure di Roberts e qualcosa che voleva evitare, motivo per cui ha perso il sonno durante tutto il processo.

Roberts ha espresso queste preoccupazioni anche al cast, alla troupe e al team creativo di Outlander. Ha detto loro che l’ottava stagione non dovrebbe essere eccessivamente drammatica o scioccante, ma deve essere ciò che gli spettatori che seguono la serie da un decennio si aspettano da loro. Ha aggiunto che l’ultima puntata è già di per sé abbastanza speciale, quindi non è necessario esagerare e rischiare di perdere il pubblico spingendosi troppo oltre, come fanno molte serie nelle loro ultime stagioni.

Ho detto a tutti: cerchiamo di non fare quella stagione molto speciale di Outlander. È già speciale. Le persone seguono questa serie da un decennio, facciamo semplicemente quello che sappiamo fare, facciamolo bene e diamo loro qualcosa che si aspettano.

Roberts ha anche rivelato che i fan otterranno le risposte alla maggior parte delle loro domande scottanti abbastanza presto nella stagione 8 di Outlander. Il capitolo finale rivelerà il destino della figlia di Claire, Faith, e spiegherà l’origine delle capacità di viaggio nel tempo di Jamie. Ha aggiunto che l’inizio della stagione fornirà al pubblico una grande quantità di informazioni, che daranno il tono al resto della serie.

Il produttore esecutivo ha aggiunto di aver sempre saputo come sarebbe finita la serie. Tuttavia, ha girato diversi finali alternativi per “motivi di sicurezza”.

Non dovrete aspettare a lungo per molti di essi. Vi sommergeremo con una grande ondata di informazioni fin dall’inizio, e poi quella ondata, si spera, vi porterà fino alla fine. C’è molta tensione e turbolenza, ma c’è anche molta risoluzione. Ho sempre avuto in mente il finale, ma abbiamo anche girato alcuni [altri] finali per motivi di sicurezza.

Outlander – stagione 8 debutterà il 6 marzo 2026 su Starz.