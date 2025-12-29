Andrew Garfield rivela il film più sottovalutato della sua carriera: “È uno dei miei preferiti, ma in pochi lo conoscono”

Per il grande pubblico, Andrew Garfield resterà sempre legato al ruolo di Peter Parker nei film di The Amazing Spider-Man. Eppure, secondo l’attore, c’è un titolo della sua carriera di cui va particolarmente fiero e che molti fan non hanno mai visto.

In una recente intervista concessa a GQ, Garfield ha indicato Boy A come il film più sottovalutato del suo percorso professionale. Un progetto che risale agli inizi della sua carriera e che occupa un posto speciale per l’attore.

«Un film che amo molto e che non molte persone hanno visto è Boy A. È stato praticamente il secondo film che abbia mai fatto, ed è davvero un grande film».

La trama di Boy A

Uscito nel 2007, Boy A racconta la storia di Jack Burridge, un giovane condannato per l’omicidio di un bambino. Dopo il rilascio da un centro di detenzione minorile, Jack tenta di ricostruirsi una vita normale, trovando lavoro come corriere e cercando di lasciarsi alle spalle il passato.

Il suo fragile equilibrio viene però spezzato quando salva un bambino durante una consegna e viene inizialmente celebrato come un eroe locale. La situazione precipita quando un giornale rivela la sua identità e il suo passato criminale, trasformando l’ammirazione in ostilità e paura, e costringendolo ad affrontare il giudizio di una comunità che lo vede come una minaccia.

Un film poco visto, ma molto apprezzato

Nonostante sia rimasto relativamente di nicchia, Boy A ha ricevuto ottimi riscontri da critica e pubblico. Il film vanta attualmente un 88% su Rotten Tomatoes, con numerosi elogi rivolti alla performance intensa e misurata di Garfield e alla scrittura, capace di costruire personaggi complessi e moralmente ambigui.

I prossimi progetti di Andrew Garfield

Guardando al futuro, Garfield è impegnato in diversi nuovi progetti. Tra questi spicca The Magic Faraway Tree, adattamento cinematografico dell’amato romanzo fantasy di Enid Blyton.

Il film segue la famiglia Thompson, alle prese con un nuovo inizio nella campagna inglese. Andrew Garfield interpreta Tim, affiancato da Claire Foy, nei panni di Polly. The Magic Faraway Tree uscirà al cinema il 27 marzo 2026.