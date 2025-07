Un primo sguardo alla tuta che Ralph Ineson ha indossato per diventare Galactus

Si è parlato molto del costume pratico indossato dall’attore di Galactus Ralph Ineson sul set di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e ora ne abbiamo una prima occhiata. La star di Nosferatu ha condiviso su Instagram alcune foto del suo periodo sul set, un’esperienza solitaria per l’attore, visto che ha girato le sue scene senza il resto del cast del reboot.

Questo costume è una straordinaria creazione reale, praticamente identica a quella che abbiamo visto nel film stesso. I fan hanno elogiato all’unanimità l’interpretazione del MCU del Divoratore di Mondi, e la speranza è che possa tornare in qualche modo in un film futuro.

Parlando con The Hollywood Reporter all’inizio di questa settimana, Ineson ha dichiarato: “C’è molto da esplorare nella tradizione, ed è un personaggio importante in tutto l’universo. Ma sarei una delle ultime persone a sapere se riporteranno Galactus in vita. È una decisione che spetta a Kevin [Feige] e ai grandi nomi, ma ovviamente mi piacerebbe tornare e essere ancora un po’ Galactus”.

Gli è stato anche chiesto di indossare il costume di Galactus e dei vantaggi derivanti dalla possibilità di indossare qualcosa di più di una semplice tuta per il motion capture.

“Sapevo che i supereroi indossano costumi da supereroe, quindi ho subito pensato che sarebbe stato pratico, senza rendermi conto di quanto fosse un pensiero ingenuo. Non mi rendevo conto di quanto sia raro provare a realizzare qualcosa di simile a Galactus in modo pratico”, ha rivelato Ineson. “Ma fin da quando ho incontrato Matt per la prima volta, me ne ha parlato come se mi avessero costruito un costume per interpretare il personaggio in modo pratico”.

“È un grande dono per un attore poter fare questo, e anche se ho fatto anche un po’ di motion capture, la maggior parte del mio lavoro era pratico e in costume”, ha aggiunto. “Quindi ti senti davvero dentro la parte quando indossi quel kit.”