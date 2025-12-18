Come cambiano i percorsi di Lucy e Maximus nella seconda stagione di Fallout dopo il finale della prima stagione di After Dark, spiegato dai protagonisti

Lucy e Maximus sono tornati e hanno intrapreso strade molto diverse nella Wasteland nella seconda stagione di Fallout. Introdotti nella prima stagione e interpretati da Ella Purnella e Aaron Moten, Lucy è una Vault Dweller del Vault 33 che si è avventurata nel mondo per trovare suo padre rapito, Hank interpretato da Kyle MacLachlan, mentre Maximus è uno scudiero della Brotherhood of Steel che aspirava a diventare cavaliere e indossare un’armatura potenziata dopo essere stato salvato dalla fazione quando era ragazzo.

Quando le loro strade si incrociano e decidono di unirsi per cercare il padre di lei, la stagione 1 di Fallout si conclude con Lucy che scopre il coinvolgimento del padre nella distruzione nucleare di Shady Sands, la città natale di Maximus. Hank riesce a scappare per un pelo e si dirige a New Vegas, mentre nella seconda stagione Lucy e Walton Goggins nei panni di The Ghoul lo inseguono, mentre Maximus viene promosso cavaliere dopo che la Confraternita crede che abbia ucciso Moldaver e rivendicato il reattore a fusione fredda per loro.

In onore del ritorno della serie, ScreenRant ha intervistato Ella Purnell e Aaron Moten per discutere della seconda stagione di Fallout. Riflettendo sulle differenze nei loro percorsi tra le due stagioni, Purnell ha esordito dicendo che Lucy è “un po’ più facile da identificarsi” per lei in questa stagione rispetto alla precedente, sostenendo con umorismo che “ci siamo leggermente trasformati in una sola persona”.

Descrivendo il suo arco narrativo nella prima stagione come “piuttosto difficile, divertente, creativo e stimolante” in “tutti i modi giusti”, Purnell ha continuato condividendo che parte di ciò che ha reso il debutto di Lucy “difficile da raggiungere” è che lei stava essenzialmente interpretando “qualcuno che non è mai stato sulla Terra” prima di avventurarsi in superficie. Tuttavia, con la seconda stagione di Fallout, la star ha cambiato approccio, passando ad essere “sulla Terra e un po’ incasinata da essa”, ma continua a sforzarsi di essere “ottimista e pronta a divertirsi”:

Ella Purnell: Per me questa è l’esperienza umana e mi sembra molto più facile da identificarsi, quindi partire da questo, rimettermi il costume, e io tengo molto ai capelli e al trucco, al costume, alla musica, a tutte le cose che circondano il mio personaggio e che ne hanno plasmato la dinamica interna. Indossare di nuovo quel costume, con tutti i graffi, i tagli, il sangue, i punti di sutura e le cicatrici, e ricordare tutti quei pezzi che abbiamo costruito insieme nella prima stagione per creare questa persona in cui ti immedesimi, e poi solo il vuoto della strada davanti a te e pensare: “Non so cosa abbiano in serbo per me gli sceneggiatori in questa stagione. So che sarà fantastico e so che faremo un vero sviluppo del personaggio”. E non sono rimasto deluso.

Per Moten, il cui personaggio ha iniziato a mettere in discussione l’etica della Confraternita dopo il suo viaggio con Lucy, la star ha rivelato che “c’è qualcosa di cui Maximus ha sempre parlato” sin da prima di incontrare il Vault Dweller. Rivelando che parte della sua storia gli è stata raccontata dal team creativo dello show durante la prima stagione, Moten ha confermato che Fallout – stagione 2 avrà “un po’ più di informazioni sulle origini di Maximums”.

L’attore ha poi aggiunto che Lucy “gli ha mostrato qualcosa che non vedeva da molto tempo”, lasciando Maximus in uno stato mentale precario all’inizio di questa stagione. Affermando che questo è legato a “quell’altra cosa di cui ha sempre parlato”, Moten ha spiegato che potrebbe essere “rimasta sepolta sotto la durezza della Zona Contaminata”, ma ora è molto viva nella sua mente:

Aaron Moten: È tornato a discuterne seriamente. E penso che sia una questione di bussola morale, ma anche di connessione. Si tratta di connessione umana. So che, alla fine del mondo, cercherei i miei amici, anche se potessi trovare solo Jonah. Cercherei le persone con cui camminare.

Purnell e Moten sono stupiti dalla passione dei fan di Fallout

Ella Purnell: Sono solo contenta che non odino completamente la serie, almeno non tutti. Sono contenta che ci siano alcune persone che non odiano completamente la serie. Il livello è così basso che mi commuove molto. [Ride] Non credo che nessuno di noi si aspettasse una reazione del genere, abbiamo lavorato davvero sodo alla serie e io adoro questo personaggio, adoro tutte le persone che hanno lavorato così duramente alla serie. È davvero gratificante vederli ricevere i loro fiori, ed è semplicemente bellissimo.

Aaron Moten: Onestamente, incredibile. Ne parliamo sempre. La community di Fallout, la community di fan che è nata dai videogiochi e l’amore per questi giochi fantastici, sono persone davvero incredibili. Gentili, disponibili, pronte a stare sedute sotto la pioggia a prescindere dalle circostanze. Penso che interagire con i fan di questo gioco mi rallegri sempre la giornata. Penso che siano davvero tra le persone più dolci che abbia mai incontrato. Di solito mi portano dei regali e dopo averli incontrati mi sento un po’ sopraffatto.

Non perdetevi gli altri nostri articoli sulla seconda stagione di Fallout: