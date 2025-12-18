David Corenswet potrebbe aver svelato chi interpreterà Batman nel DCU

Uno degli argomenti più discussi riguardo alla DCU è chi interpreterà Batman. Individuare l’attore che darà vita al personaggio nella serie è un’impresa piuttosto ardua. Da un lato, continuano a circolare voci e speculazioni sul fatto che Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson, possa essere inserito nel mondo di James Gunn e Peter Safran. D’altra parte, ci sono stati vari fan-cast e indizi evidenti su attori che potrebbero interpretare il ruolo tanto ambito. Ora, la star di Superman, David Corenswet, ha inavvertitamente portato i fan a speculare ancora una volta sul casting del Cavaliere Oscuro.

I fan più attenti hanno notato che ha iniziato a seguire su Instagram uno dei principali fan-cast per Batman, Brandon Sklenar. L’attore è noto per i suoi ruoli in It Ends with Us e 1923 di Taylor Sheridan. Come già detto, egli è stato anche costantemente associato al ruolo di Bruce Wayne. Essendo un personaggio importantissimo per il DCU, il fatto che Corenswet abbia iniziato a seguire Sklenar ha portato i fan sui social media a ipotizzare che l’attore sarà il Bruce Wayne della DCU.

Sebbene questa teoria possa sembrare irrazionale, i registi e gli attori spesso seguono le persone con cui lavoreranno prima che la loro collaborazione venga annunciata. Quindi, Sklenar potrebbe essere il Batman della DCU? In teoria, potrebbe essere possibile. Tuttavia, è importante non dare troppo peso alla cosa. David Corenswet segue anche altri 500 account su Instagram, molti dei quali non fanno parte dell’universo DC.

Realisticamente parlando, Corenswet potrebbe semplicemente aver seguito Sklenar dopo averlo visto in qualcosa che gli è piaciuto. Quindi, la partecipazione di Sklenar è possibile, ma potrebbero esserci un milione di altri motivi per cui la star di Superman lo segue e che non coinvolgono necessariamente la DC Studios.

Detto questo, cosa dice lo stesso Sklenar riguardo al ruolo? Comprensibilmente, è piuttosto ansioso di accettarlo. Parlando con The Hollywood Reporter nell’aprile 2025, ha però parlato del suo desiderio di essere scritturato come Batman della DCU, affermando di avere già delle idee su come interpretare l’amato eroe: “Ho le mie idee sul personaggio, se mai ciò dovesse realizzarsi. Era il mio personaggio dei fumetti preferito da bambino, ed è superiore perché è un vero uomo”.

“Penso che ci sia molto altro da esplorare e che ci sia un modo per farlo che lo renda molto reale. Quindi, se mai dovesse succedere, sarei felice di raccogliere il testimone e non lo prenderei alla leggera”. Recentemente, James Gunn ha portato i fan a ipotizzare che un altro attore potrebbe essere scelto per interpretare Batman. Quando un fan su Threads ha proposto il finalista per il di Superman, Tom Brittney, come Cavaliere Oscuro, Gunn ha risposto elogiando l’attore: “Quel ragazzo è un attore fottutamente fantastico!”. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire chi diventerà il Cavaliere Oscuro della DCU.