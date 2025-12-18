Emily in Paris – Stagione 4: cosa ricordare prima di vedere la Stagione 5

Emily in Paris torna ufficialmente oggi con la sua quinta stagione, che si preannuncia caotica e indimenticabile. Nel corso delle stagioni precedenti, Emily Cooper (Lily Collins) si è costruita una vita piuttosto soddisfacente a Parigi. Sta ottenendo grandi successi nel suo lavoro presso l’Agence Grateau, tanto da essere stata scelta per dirigere il nuovo ufficio di Roma per un certo periodo. Ha anche stretto ottime amicizie, avuto diverse relazioni sentimentali e persino imparato un po’ di francese.

La quarta stagione di Emily in Paris (qui la recensione) è stata divisa in due parti: la prima riguarda principalmente le conseguenze del finale della terza stagione, con Emily che si ritrova ancora una volta divisa tra Alfie (Lucien Laviscount) e Gabriel (Lucas Bravo). Nel frattempo, sono sorti dei problemi per alcune delle coppie già consolidate della serie, tra cui Mindy (Ashley Park) e Nicolas (Paul Forman), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e Laurent (Arnaud Binard), e Camille (Camille Razat) e Sofia (Melia Kreiling).

La seconda parte della stagione sconvolge ancora di più le cose, quindi, in vista dei nuovi episodi disponibili su Netflix dal 18 dicembre, ricapitoliamo tutti gli eventi principali e i drammi sentimentali prima del ritorno di Emily in Paris!

LEGGI ANCHE: Emily In Paris – Stagione 5: cast, trama e tutto quello che sappiamo

La quarta stagione di Emily in Paris viaggia da Parigi a Roma, con un nuovo amore

All’inizio della quarta stagione, Emily sceglie Gabriel invece di Alfie, e i due finalmente decidono di provare a stare insieme. Gabriel continua a deludere Emily come fidanzato, in parte perché è stato indotto a credere erroneamente che Camille sia incinta di suo figlio. Durante una disastrosa vacanza natalizia sulla neve con la famiglia di Camille, Gabriel abbandona Emily sulle piste, e lei incontra un affascinante sconosciuto di nome Marcello (Eugenio Francheschini). Più avanti nella stagione, dopo aver rotto con Gabriel, Emily e Marcello si incontrano di nuovo grazie all’amicizia di lui con Nicolas.

Lui è solo di passaggio a Parigi, ma i due hanno un appuntamento fenomenale. Marcello deve tornare a Roma, ma i due continuano a parlarsi e lui la convince presto ad andare a trovarlo lì. Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Emily in Paris raccontano la vacanza romana di Emily. Marcello le fa visitare la città e le presenta alcuni suoi amici, permettendole di vedere i luoghi d’interesse e di conoscerlo meglio. La storia d’amore tra Emily e Marcello sta andando molto bene, fino a quando Sylvie non interviene. La famiglia di Marcello, i Muratori, possiede un’esclusiva azienda di cashmere di lusso e sta valutando la possibilità di firmare un contratto con l’azienda di Nicolas, la JVMA, per farsi conoscere.

Sylvie spinge affinché l’Agence Grateau li rappresenti, portando Marcello a temere che Emily lo stia solo usando per lavoro. Alla fine, però, la madre di Marcello, Antonia (Anna Galiena), decide di firmare un contratto di sei mesi con l’Agence Grateau. Quando Emily chiede di essere rimossa dal caso, Marcello capisce che i suoi sentimenti sono sinceri e i due tornano insieme. Sua madre ha insistito affinché fosse lei a gestire il caso, quindi Emily lavorerà a stretto contatto con il suo ragazzo mentre vive a Roma, almeno per il momento.

La quarta stagione di Emily in Paris vede grandi cambiamenti per tutti i personaggi principali

Alla fine della quarta stagione di Emily in Paris, molti dei personaggi principali stanno per affrontare dei cambiamenti. Dopo essersi sentita intrappolata nella sua relazione per un po’ di tempo, Mindy rompe con Nicolas, ma non prima che lui faccia squalificare lei e la sua band dall’Eurovision. La nuova canzone di Mindy sulla loro rottura diventa virale e lei ottiene un lavoro come giudice per Chinese Popstar. Nel frattempo, Sylvie si ritrova a fare sempre più compromessi per far funzionare la sua relazione con Laurent.

Dà a sua figlia, Geneviève (Thalia Besson), un lavoro presso l’Agence Grateau, ma non è ancora abbastanza per salvare la loro relazione. Alla fine della quarta stagione, Sylvie sente una crescente distanza da Laurent e ha iniziato a riaccendere la sua storia d’amore con la sua ex fiamma, Giancarlo (Raoul Bova). La quarta stagione è anche l’ultima per Camille e, anche se sarà triste vederla andare via, ha già avuto un finale adeguato. Dopo il falso positivo e la conseguente finta gravidanza, Camille si rende conto di essere pronta ad avere un bambino da sola.

Rompe quindi con Sofia, chiude con Gabriel e poi inizia il processo di adozione. Con Emily a Roma e Camille lontana, la quinta stagione potrebbe sembrare diversa all’inizio, soprattutto perché Mindy ha intenzione di raggiungere Emily a Roma dopo Chinese Popstar. Allo stato attuale, però, l’Agence Grateau ha ancora sede a Parigi e gli altri amici di Emily saranno lì ad aspettarla quando inevitabilmente tornerà.

La quarta stagione di Emily in Paris si conclude con Gabriel determinato a riconquistare Emily

Il principale filo conduttore della quarta stagione di Emily in Paris è il rapporto tra Emily e Gabriel. Dopo la loro rottura, Gabriel è freddo nei confronti di Emily, ma mostra un po’ di interesse quando Geneviève lo corteggia. Gabriel inizia a rendersi conto di ciò che ha perso dopo aver visto Emily con Marcello e, alla fine della stagione, Gabriel ottiene finalmente una stella Michelin. È tutto ciò che ha sempre desiderato, ma è Geneviève a dirglielo, mentre Emily è a Roma e non ne sa nulla.

La felicità di Gabriel per la stella Michelin è offuscata dalla tristezza per Emily, e si rende conto di aver commesso un errore nel lasciarla andare. Forse ormai è troppo tardi per Gabriel, ma questo non gli impedirà di provare a riconquistare Emily. Negli ultimi minuti del finale della quarta stagione, Gabriel scopre che Emily si è trasferita a Roma e decide di seguirla lì e provare a lottare per lei un’ultima volta. Emily dovrà fare una scelta importante tra Gabriel e Marcello nella prossima stagione, e forse anche Alfie, visto il modo in cui lui parla di lei nel finale della quarta stagione. Ma soprattutto, dovrà fare la scelta più importante della sua vita: Parigi o Roma?

LEGGI ANCHE: Emily in Paris 4: la spiegazione del finale di stagione