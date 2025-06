28 Years Later: The Bone Temple, un aggiornamento sul sequel conferma se Zombie Alpha tornerà

Un aggiornamento su 28 Years Later: The Bone Temple rivela se l’Alpha tornerà. Il film è il seguito diretto di 28 Years Later, che ha introdotto degli infetti più intelligenti e forti conosciuti come Alpha. Il prossimo 28 Years Later: The Bone Temple vede il ritorno di diversi personaggi che continuano i loro tentativi di sopravvivere all’assalto degli infetti in una Gran Bretagna in quarantena.

Sebbene diversi Alpha infetti compaiano in 28 Years Later, uno di loro assume un ruolo più importante. L’Alpha chiave, che il dottor Kelson (Ralph Fiennes) chiama “Samson”, è implicito essere il padre del bambino non infetto che nasce nel film. Sebbene Samson rappresenti una minaccia per Kelson, il dottore sceglie di sedarlo piuttosto che ucciderlo.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista di 28 Years Later Danny Boyle ha condiviso alcuni aggiornamenti sui personaggi che torneranno in The Bone Temple, diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Durante la conversazione, ha confermato che, oltre al dottor Kelson e al leader della setta Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell), tornerà anche Samson Alpha.

Leggi la sua dichiarazione completa qui sotto:

Il personaggio che avete visto alla fine del primo film, Jack O’Connell, è uno dei protagonisti del secondo film, insieme a Ralph Fiennes e al grande Samson.

Cosa significa questo per 28 anni dopo

Le nuove varianti infette avranno probabilmente un ruolo importante

Il ritorno di Samson ha senso, perché, alla fine di 28 Anni Dopo, l’Alpha sta ancora vagando per la campagna vicino al territorio di Kelson. Quella zona è il luogo in cui si trova la torre di teschi di Kelson, che è presumibilmente il tempio delle ossa che dà il titolo al film. Se Kelson e il tempio delle ossa sono entrambi destinati a tornare, è logico che anche Samson tornerà.

Samson probabilmente avrà un ruolo chiave nel prossimo film, che esplorerà ulteriori mutazioni del virus della rabbia. Sembrava anche che stesse cercando di recuperare il bambino non infetto, il che significa che potrebbe rappresentare una minaccia per la comunità dell’isola di Lindisfarne, dove Spike (Alfie Williams) ha lasciato il bambino alla fine del film.

Considerando il fatto che i movimenti di Samson sembravano avere un obiettivo preciso e intenzionale, è possibile che questa evoluzione lo porti a collaborare con altri Alpha per formare un esercito di infetti, il che potrebbe alterare notevolmente lo status quo della serie.