Avengers: Doomsday, James Marsden rompe il silenzio sul suo ritorno come Ciclope

Avengers: Doomsday vedrà la partecipazione di diversi attori originali degli X-Men, e uno di loro ha finalmente deciso di parlare della sua apparizione nel Marvel Cinematic Universe. Con la Saga del Multiverso che volge al termine, diversi eroi saranno come noto presenti nel prossimo film sugli Avengers, dove si uniranno per affrontare il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.. A marzo, i Marvel Studios hanno fatto forse uno degli annunci più importanti di tutti i tempi, rivelando che diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel riprenderanno i rispettivi personaggi in Avengers: Doomsday.

Con la timeline dell’MCU che incrocia quella dell’universo cinematografico degli X-Men, i mutanti e gli Avengers potranno così finalmente condividere lo schermo insieme. In una nuova intervista con Vanity Fair, James Marsden ha dunque ora finalmente parlato del suo ritorno nei panni di Ciclope nel film attualmente in produzione. Marsden, che è stato il primo attore a dare vita a Ciclope in un film live-action, ha chiarito di essere entusiasta di avere l’opportunità di tornare, come ha dichiarato che “Sto diventando un po’ troppo vecchio per indossare il costume da supereroe“.

Ha poi continuato affermando: “Ero entusiasta perché fai parte di qualcosa di gigantesco, e ho passato 20 anni ad ascoltare la gente che mi diceva: “Quando torni? Quando torni? Tornerai?”. Sono morto. Beh, forse no. Avrei avuto difficoltà a infilarmi nel costume se avessero aspettato ancora un paio d’anni. Quindi è stato fantastico. Davvero. È stato un bel ritorno a un ruolo che mi ha davvero reso famoso. È stato il primo vero progetto importante a cui ho partecipato, e un personaggio molto amato, questa icona dei fumetti. Quindi tornare a interpretare quel ruolo è stato piuttosto speciale”.

Marsden, come ben sapranno i fan, ha ripreso il ruolo di Ciclope l’ultima volta nel 2014 in X-Men – Giorni di un futuro passato, dopo che la linea temporale è stata resettata, cancellando la sua morte da X-Men – Conflitto finale. Mentre diversi membri del cast di Avengers: Doomsday sono stati annunciati nel marzo 2025, Kevin Feige ha confermato che non tutti sono stati ancora rivelati. Per cui c’è ancora molta curiosità e attesa nei confronti dei nomi ancora da annunciare e che potrebbero aggiungere al film altri degli X-Men dell’era Fox.

Cosa significano i commenti di James Marsden su Ciclope per Avengers: Doomsday

Dato che il franchise degli X-Men non ha sempre fornito a Ciclope, interpretato da Marsden, il materiale migliore con cui lavorare, i suoi commenti sul ritorno al ruolo Marvel sono perfettamente comprensibili. Ciclope è riconosciuto come uno dei personaggi più popolari degli X-Men di tutti i tempi, ma i film Fox-Marvel non sempre gli hanno reso giustizia. Ciò include anche il fatto che il Ciclope di Marsden non ha mai potuto indossare il suo costume tradizionale dei fumetti. Ma con la sua apparizione in Avengers: Doomsday, i Marvel Studios potrebbe finalmente dare all’eroe di Marsden tutto ciò che non ha mai avuto nei film originali degli X-Men.