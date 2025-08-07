A House of Dynamite: la prima immagine di Rebecca Ferguson nel film di Kathryn Bigelow

Rebecca Ferguson è la protagonista della nuova immagine tratta da A House of Dynamite. Diretto da Kathryn Bigelow, vincitrice di due Oscar per The Hurt Locker, con una sceneggiatura scritta da Noah Oppenheim (Zero Day di Netflix), il thriller politico di prossima uscita segue un team di funzionari della Casa Bianca mentre corrono contro il tempo per rispondere a un imminente attacco missilistico contro gli Stati Uniti.

Il film vanta un cast stellare che include oltre a Ferguson anche Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. Ora, tramite La Biennale di Venezia su X, è stata dunque rivelata la prima immagine di Rebecca Ferguson nel film, mostrando l’attrice nei panni di un personaggio di nome Olivia Walker, apparentemente un’agente governativa che coordina un’operazione in un centro di comando, trasmettendo con urgenza informazioni mentre mappe e dati lampeggiano dietro di lei.

Il post definisce poi A House of Dynamite “un viaggio nella follia di un mondo sotto la costante minaccia di annientamento”. Come noto, il film sarà presentato in concorso al Festival di Venezia, per poi arrivare su Netflix a partire dal 24 ottobre 2025. La sinossi ad oggi riportata recita: “Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire“.

Cosa la nuova immagine ci dice di A House Of Dynamite

Questa è la seconda immagine di A House of Dynamite che è stata rivelata, la prima mostrava due agenti dei servizi segreti, armati di fucili d’assalto, che scortavano un uomo in giacca e cravatta con un borsone attraverso un corridoio di cemento scarsamente illuminato. Ora, la seconda immagine ha invece rivelato una delle protagoniste del film, Rebecca Ferguson.

L’attrice ha avuto un periodo piuttosto intenso recentemente con Dune, Mission: Impossible – Dead Reckoning e Silo. In A House of Dynamite, sembra interpretare un’ufficiale dei servizi segreti di alto rango, forse della CIA o della Homeland Security, incaricata di supervisionare la crisi nazionale in rapida escalation. A giudicare dall’intensa ambientazione del centro di comando, il suo personaggio potrebbe coordinare gli sforzi per rintracciare la minaccia interna.